Napokon dostojna adaptacija Nesbøa: Ovo bi mogao biti početak jedne uspješne franšize

Ovo bi vrlo lako mogao biti početak ozbiljne i dugovječne franšize. Materijala ima koliko hoćete, Jo Nesbø ‘izbacio’ je 13 knjiga o detektivu Harryju Holeu, na jesen stiže 14. Nova Netflixova serija “Jo Nesbø’s Detective Hole” ne počinje od prve knjige. Gledatelji su ubačeni u svijet norveškog istražitelja s likom koji je već formiran, serija se temelji na “Đavoljoj zvijezdi”, petoj knjizi iz serijala. Pa Nesbø, koji je sam adaptirao svoj roman, koji je preuzeo i ulogu showrunnera, da bi neupućenima predstavio Holea, na početku “udara” flashbackove.

Vidimo prometnu nesreću u kojoj je pijani Hole za volanom izgubio partnera, vidimo pljačku koja je pošla po zlu... Prije nego što zaronimo u seriju, autori nam objašnjavaju zašto je Hole kakav je.

A stabilnost i Harry Hole nisu prirodni suputnici u ovom nordic noiru.

On je tipični TV policajac, izmučeni alkoholičar problematične obiteljske situacije koji krši pravila, koji se stavlja i iznad zakona, koji je na rubu sloma, ali za kojeg ćete uvijek navijati. Nešto kao da legendarnom kralju autodestrukcije, McNultyju iz “Žice”, date trunku empatije i ljudskosti.

Glavna uloga pripala je ovdje sjajnom Tobiasu Santelmannu (“Kon-tiki”, “The Last Kingdom”).

Bol u njegovim očima je stvarna, možda ne izgleda baš kako smo ga zamišljali iz knjiga, ali već nakon par epizoda oživio je ulogu legendarnog detektiva. Sve pohvale za glumu zaslužuje i Joel Kinnaman kao korumpirani policajac Tom Waaler. On je točno onakav kakvog smo ga zamišljali iz knjiga, da moramo to opisati jednom riječju, bila bi to - ljigav.

Odnos Holea i Waalera “nosi” seriju kad ona nije fokusirana na brutalna ritualistička ubojstva povezana sa sotonizmom, puno je tu krvi i brutalnih scena zbog kojih ćete okrenuti glavu od ekrana, ali svejedno ćete kasnije htjeti nastaviti gledati.

Jedna od najjačih točaka serije je glazba, koju potpisuju legendarni Nick Cave i Warren Ellis. Mračno i napeto, svaka pjesma u svakom trenutku savršeno pogođena, glazba tu nije samo pratnja, ona je aktivni dio atmosfere, često hipnotična. A to što je dobio ovaj legendarni dvojac, velika je čast i piscu.

- Njihova glazba oduvijek je bila soundtrack mog procesa pisanja. Imati ih sad kao autore glazbe za svijet Harryja Holea djeluje i nestvarno i ispravno - kazao je Nesbø uoči premijere serije.

A sad i male zamjerke. Kao i “Dept Q”, s kojim “Detective Hole” ima puno sličnosti, ali ton je drukčiji, prva sezona je za epizodu, dvije, tri preduga. Umjesto devet epizoda od po skoro sat vremena, dalo se to “stisnuti” i u, npr., šest epizoda. Nekad sve to ide presporo, narativ povremeno gubi fokus, ima trenutaka koji su nas malo iživcirali zbog klišea...

Ali rado bismo pogledali i drugu sezonu, za koju smo sigurni da nas čeka u bliskoj budućnosti. Prva adaptacija Nesbøa, film “Snowman” iz 2017. s Michaelom Fassbenderom, ispala je teški fijasko.

Iako knjige imaju sve elemente da bi se kvalitetno adaptirale, trebalo je proći skoro desetljeće da to netko uzme u ruke. Je li moglo bolje? Svakako je. Puno likova nije ni blizu toliko dobro razrađeno kao u knjigama. Ali solidan početak i dobra baza za buduće prequele i sequele. Stoga blage pohvale redateljima Øysteinu Karlsenu i Anni Zackrisson. Ova adaptacija konačno pokazuje koliko potencijala Nesbøov svijet ima na ekranu.

"Jo Nesbø’s Detective Hole", NETFLIX

OCJENA:

7,5/10