Napokon su se zbližili: Nikolina se potpuno prepustila Adamu

U srijedu navečer u showu 'Brak na prvu' parovi su dobili novu priliku da se izbore za ljubav i poprave svoj brak, no neki su se već odavno predali pa im partnerov trud ništa ne znači.

Nakon dana odluke i razgovora s ekspertima, Nikolina i Adam shvatili su da ne žele još odustati od svoje veze, stoga su otišli na tečaj acro yoge kako bi se zbližili i zaboravili na probleme.

Foto: RTL

- Napokon sam mu se prepustila jer zna što radi. Drago mi je što je bio strpljiv jer idemo u boljem smjeru. Iako su osjećaji isti, komunikacija je bolja, i to je korak naprijed - priznala je Nikolina, a slična razmišljanja ima i njezin suprug.

- Vidim da više nema barijere među nama. Valjda je sad napokon shvatila da može imati povjerenja u mene i to napokon pokazuje - kazao je zadovoljno Adam, koji je konačno imao priliku zagrliti Nikolinu bez njezina neodobravanja.

Foto: RTL

Za to se vrijeme Dejan ponovno uselio u stan s Gordanom kako bi poradili na svom odnosu, iako mu je jako teško nositi se s činjenicom da je na njezinu papiru pisalo 'odlazim'.

- Nisam nešto presretna, ali mogu živjeti s tim i vidjet ćemo kako će biti. No naš je brak trenutno u fazi braka pred razvodom. Generalno se ne razumijemo, mislim da smo različiti i ne privlači me to. Zato sam se udaljila - izjavila je Goga, koja ne vidi načina da se predomisli u vezi Dejana te smatra kako sada nije pravi trenutak da upozna njegovu obitelj, što je idući korak eksperimenta.

Foto: RTL

- Goga se u jednom trenu otvori kao cvijet, a u drugom zatvori. Nejasna mi je. Nije se opustila i dalje ima ručnu - primijetio je Dejan.

Trzavice u vezi imali su Nadia i Luka, čiji odnos u posljednje vrijeme dosta stagnira.

- Trudim se dati sve od sebe, ali mi je žao što ne dobivam ništa zauzvrat. Mi smo zajedno kao par, a ne da idemo jedan protiv drugoga - kazao je Luka koji smatra da Nadia nije dovoljno iskrena, ali ni otvorena za ljubav.

Foto: RTL

Nakon svađe Nadia je napustila stan da ohladi glavu, a kada se vratila, Luka ju je iznenadio ljubavnom pjesmom kao znakom pomirenja, dok je ona njemu pripremila tortu i čestitku za imendan.

- Vidim da se oboje trudimo i da nećemo odustati - rekla je Nadia kroz suze jer su je ponijele emocije, a Luki je bilo drago vidjeti njezine prave osjećaje. Valentina i Marinko također su dan počeli svađom, što su kasnije izgladili, ali Marinko jednostavno ne može razumjeti što njegova žena želi pa ga to počinje sve više smetati.

Foto: RTL

- Vi žene tupite jedno, radite drugo, a ponašate se treće. Mi muškarci znamo što želimo od žena, ali žene ne znaju što bi od nas -zaključio je, iako Valentina točno zna što želi od njega.

- Rekla sam Marinku na početku da idemo na prijateljski odnos, a onda ako se nešto dogodi za dvije godine ili pet - nikad ne reci nikad, ali trenutno ne! - priznala je Valentina. U međuvremenu su se Lidija i Alen pokušali opustiti uz ritmove zumbe, a Gordana i Milan uživali su u bicikliranju.

Foto: RTL

- Obećavam da ću izmasirati Milana ako dobije upalu mišića nakon bicikliranja - izjavila je Gordana, koja je Milanu posebno zamjerila što je bacio oko na Valentinu, ali zasad je odlučila prijeći preko toga.

U narednoj epizodi ostaje nam za vidjeti hoće li se između Nikoline i Adama napokon razviti ljubavni osjećaji, može li se Gordana predomisliti u vezi Dejana te hoće li se Nadia napokon prepustiti Luki.

