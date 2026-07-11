'Narančasta je nova crna': Tajne iza rešetaka popularne serije

Kada je 11. srpnja 2013. godine Netflix publici predstavio seriju "Narančasta je nova crna", malo tko je mogao predvidjeti da će drama smještena u ženski zatvor postati globalni fenomen i zauvijek promijeniti pravila televizijske produkcije. Serija, koju je stvorila Jenji Kohan, temeljena je na memoarima Piper Kerman "Moja godina u ženskom zatvoru" i kroz sedam sezona ispričala je potresne, duhovite i duboko ljudske priče koje su nadilazile zatvorske rešetke. No, dok su gledatelji pratili uspone i padove Piper Chapman i njezinih sustanarki, iza kulisa su se odvijale jednako fascinantne priče koje su oblikovale seriju u ono što je danas.

Priča o seriji započinje s Piper Kerman, ženom iz dobrostojeće obitelji koja je osuđena na 15 mjeseci zatvora zbog grijeha iz mladosti - prijenosa kovčega s novcem od droge za svoju tadašnju djevojku. Njezina knjiga poslužila je kao temelj, no autorica serije Jenji Kohan imala je širu viziju. Prema njezinim riječima, lik Piper Chapman, privilegirane bjelkinje, bio je svojevrsni "trojanski konj". Kroz njezine oči, publika je mogla ući u svijet zatvora i upoznati se s likovima čije priče inače rijetko dobivaju medijski prostor: siromašnim ženama, pripadnicama manjina, transrodnim osobama i ovisnicama. Zanimljivo je da su prava na ekranizaciju Kermanine knjige prvotno pripadala Ryanu Murphyju, tvorcu serija "Glee" i "Američka horor priča", no on je priznao da "nikada nije uspio shvatiti kako to napraviti", nakon čega su prava istekla i otvorila put za Kohan. Kako bi priča bila što vjerodostojnija, scenaristi su posjećivali stvarne ženske zatvore i centre za pritvor imigranata, unoseći u scenarij surovu realnost zatvorskog sustava.

Iza rešetaka: neočekivani odabir glumaca

Proces odabira glumaca bio je jednako nepredvidiv kao i sama radnja serije. Laura Prepon, koja je maestralno odglumila misterioznu Alex Vause, prvotno se prijavila za glavnu ulogu Piper Chapman. Međutim, producenti su smatrali da Prepon ne djeluje kao netko tko bi se bojao u zatvoru, što je bila ključna osobina za Piper u prvoj sezoni. Srećom, njezina kemija s Taylor Schilling, koja je dobila ulogu Piper, bila je toliko opipljiva da je odluka o dodjeli uloge Alex bila logičan slijed. Slično tome, Lea DeLaria, legendarna kao Carrie "Big Boo" Black, isprva je došla na audiciju za ulogu zatvorske čuvarice.

Foto: Netflix

Nakon što nije dobila ni tu ni još jednu manju ulogu, kreatori serije, oduševljeni njezinom energijom, napisali su ulogu Big Boo posebno za nju. Uzo Aduba, čija je izvedba Suzanne "Crazy Eyes" Warren nagrađena s dva Emmyja, trebala se pojaviti u samo tri epizode. Njezin talent bio je toliko očit da su je scenaristi odmah pretvorili u stalnog člana postave. Zanimljive su i zamjene uloga: Yael Stone, koja glumi Lornu Morello, prijavila se za ulogu Nicky Nichols, dok je Natasha Lyonne (Nicky) željela glumiti upravo Lornu.

Prave priče i skriveni detalji

Serija je prepuna sitnih detalja koji odaju počast stvarnim događajima i ljudima. Uvodna špica, uz pamtljivu pjesmu Regine Spektor "You've Got Time", prikazuje krupne planove lica stvarnih bivših zatvorenica. Među njima se pojavljuje i sama autorica knjige, Piper Kerman - ona je plavooka žena koja trepne. Kerman i njezin suprug Larry pojavljuju se i u kratkoj cameo ulozi u finalnoj sceni serije.

Foto: Netflix

Jedan od najvažnijih trenutaka u seriji bio je prikaz pozadinske priče transrodne frizerke Sophije Burset. U scenama prije tranzicije, Sophiju glumi brat blizanac glumice Laverne Cox, M Lamar, jer su producenti smatrali da Cox nije dovoljno "muževna" da bi uvjerljivo odglumila samu sebe iz prošlosti, što je detaljno opisano u medijima. Ipak, najljepša priča proizašla iz serije je ona ljubavna. Glumica Samira Wiley, koja je utjelovila omiljenu Poussey Washington, zaljubila se na setu u scenaristicu Lauren Morelli. Morelli se zbog nje razvela od supruga, a par se vjenčao 2017. godine i danas zajedno odgajaju kćer. Također, veteranke Kate Mulgrew (Red) i Taylor Schilling (Piper) već su imale priliku surađivati kao majka i kći u kratkotrajnoj medicinskoj drami "Mercy".

*uz korištenje AI-ja