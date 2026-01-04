Obavijesti

OBITELJSKI ODMOR

Naš glumački par uživa na putovanju Tajlandom: 'Nevjerojatno iskustvo ljepote'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Naš glumački par uživa na putovanju Tajlandom: 'Nevjerojatno iskustvo ljepote'
Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Glumica Bojana Gregorić Vejzović sa suprugom Enesom Vejzovićem i dvoje djece novogodišnje praznike provodi na putovanju Tajlandom gdje obilaze brojne znamenitosti i uživaju u otkrivanju nove kulture

Poznata hrvatska glumica Bojana Gregorić Vejzović početak godine provodi na nezaboravnom putovanju u Tajland, odakle se redovito javlja svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Nakon što je sa suprugom Enesom Vejzovićem dočekala Novu godinu u, kako je opisala, "beskrajno zanimljivoj" zemlji kontrasta, nastavila je istraživati njezine ljepote. Posljednjom objavom na Instagramu, s jedne od najpoznatijih filmskih lokacija na svijetu, izazvala je pravo oduševljenje.

Bojana je podijelila niz fotografija i videozapisa iz prekrasnog zaljeva Phang Nga, poznatog po vapnenačkim stijenama koje okomito izranjaju iz smaragdnozelenog mora. Na naslovnoj fotografiji glumica pozira u elegantnoj bijeloj ljetnoj haljini i sa šeširom na glavi, dok se iza nje uzdiže slavni otok Ko Tapu. Da je riječ o upravo toj lokaciji, potvrdila je i sama hashtagom #007, aludirajući na film o Jamesu Bondu, "Čovjek sa zlatnim pištoljem", koji je proslavio ovaj tajlandski biser. Uz objavu je kratko napisala: "No caption needed!" (Opis nije potreban!), dajući do znanja da ljepota prizora govori sama za sebe.

OTKRILI ZBOG VIROZE Bojana Gregorić Vejzović: Kći nam se bori s Kronovom bolesti
Bojana Gregorić Vejzović: Kći nam se bori s Kronovom bolesti

Osim što je pokazala vlastito oduševljenje, Bojana je otkrila da na putovanju uživa u društvu supruga Enesa i djece Raula (19) i Zoe (15). Na ostalim snimkama može se vidjeti obitelj kako kajacima istražuje skrivene morske špilje, stvarajući uspomene u avanturističkom duhu. Opuštena i sretna atmosfera vidljiva je na svakoj fotografiji, a glumica je još jednom pokazala zašto je mnogima uzor kada je riječ o spajanju obiteljskog života, karijere i strasti prema putovanjima.

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje viđenim prizorima. Komentari poput "Divotica", "Prelijepo, uživajte" i "Predivno" ispunili su objavu, a neki su bili toliko inspirirani da su je upitali i za savjet oko organizacije putovanja.
 

