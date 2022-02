Osječki pjevač Igor Delač (53) je dobio bitku protiv Hodgkinove bolesti i vratio se glazbi. Svojoj publici je posvetio novu pjesmu 'Samo zbog vas', a detalje o svom životu i borbi ispričao je u intervju za In Magazin.

Pjevač je otkrio da je već u sedmom razredu bio član benda Bond u kojem se našao u ulozi bubnjara i pjevača. Od tu je njegov put krenuo što ga je deset godina kasnije dovelo do kultnog osječkog OK benda

- Iza tog benda su ostali stvarno veliki hitovi, a i dan danas se često čuje pjesma iz 85. godine 'Cadillac' i ja sam dobio čast da me dečki pozovu jer je njihov bubnjar i pjevač Bero Crnković izašao iz benda, a ja sam ušao 90. godine i tad je krenuo moj umjetnički dio karijere – rekao je Delač.

Iako ima lijepe uspomene i iskustva sa OK bendom, odlučio je da je pjevačka karijera pravi izbor za njega. Sa svojim hitom 'Budan' osvojio je sve radio stanice i prvo mjesto na ljestvici HR Top 40.

Nažalost i ovom slučaju lijepe stvari nisu dugo potrajale jer mu je krajem svibnja 2020. godine dijagnosticiran Hodgkinov limfom. Na svu sreću, Delač pobijedio zloćudnu bolest, a već početkom prosinca prošle godine objavio je album i otkrio da su njegovi prijatelji i suradnici Miroslav i Ivan Zečić napisali pjesmu 'Samo zbog vas ', koja govori o njegovoj borbi.

- Ja nisam mogao vjerovati kad sam pročitao tekst. Jesam to ja? Jesu to moje riječi? Nevjerojatno. Dečki su stvarno bili uz mene cijelo to vrijeme, svaka kontrola ili doza kemoterapije. Taj tekst i glazba potvrđuju da su bili uz mene cijelo to vrijeme. Ako je ijedna pjesma obilježila moju karijeru, onda je to ta. To je moja biografija i moj život u posljednjih godinu i pol dana - rekao je pjevač koji nje zatim nastavio.

- Kad shvatiš da je stvarno sve moguće i kad shvatiš da sam u pedesetoj godini postigao najveći uspjeh, to mi je pomoglo i u borbi s bolešću. Stvarno mi je dalo i nekakav elan i snagu da to nekako lakše izguram i u pravu si, album je došao kad je trebao. Između ostalog i taj album je jedna kruna te moje ajmo reći karijere i finale moje borbe - priznao je pjevač

Otkrio je za kraj da se posvetio ljudima koji se nalaze u sličnoj situaciji i da je promini životne navike.

- Stvarno nikada ne treba odustajati i nikad ne reci ne i nikad nije kasno što i kaže moja pjesma -poručio je za kraj Igor Delač.