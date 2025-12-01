Naša Maja među najboljima u svijetu plesa: 'Za ovo sam se pripremala cijelu sezonu...'

Obavijesti

U Sarajevu je u svečanoj dvorani hotela Hills održano Svjetsko prvenstvo u standardnim plesovima, te u kombinaciji deset plesova.

Maja Racanović, članica plesnog kluba Academia iz Zagreba, osvojila je treće mjesto u disciplini solo standardni plesovi, u kategoriji odraslih. Tako je postala prva Hrvatica koja je na Svjetskom prvenstvu osvojila medalju. Ovim rezultatom Maja Racanović je Hrvatskoj i Hrvatskom sportskom plesnom savezu donijela prvu medalju sa svjetskih prvenstava u kategoriji odraslih (seniori) u standardnim plesovima.

– Nadala sam se medalji, pripremala se cijelu sezonu tako da sam presretna – rekla je 18-godišnja Varaždinka. Naime, u Sarajevu je u svečanoj dvorani hotela Hills održano Svjetsko prvenstvo u standardnim plesovima, te u kombinaciji deset plesova. U kategoriji odraslih nastupilo ukupno 48 sportašica iz 21 zemlje s dva kontinenta. 

