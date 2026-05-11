Naša poznata glumica postala mama: U emotivnoj objavi podijelila je sretnu vijest

Naša glumica Monika Mihajlović Rotim (34), najpoznatija po ulozi Davorke u RTL-ovoj seriji 'Sjene prošlosti', objavila je da je postala majka. Sretnu vijest sa svijetom je podijelila putem svog Instagram profila stavivši na Story fotografiju malene ručice svoje bebe.

“I odjednom… cijeli svijet stane u jedan mali dlan”, napisala je emotivna glumica, koja se za supruga Antu Rotim udala u lipnju prošle godine na skromnoj ceremoniji.

Podsjetimo, glumica je ranije javno govorila o dijagnozi multiple skleroze, koju su joj otkrili nakon što je izgubila dio vida na jednom oku.

- Imam dosta lagani oblik multiple skleroze. Postoje naši suborci koji imaju puno težu kliničku sliku i proživljavaju vrlo, hajdemo reći, ružne simptome. Ja sam blagoslovljena time što je moja bolest prilično blaga pa ja nemam puno tih simptoma koji me ograničavaju u svakodnevnom životu. U početku je to bilo, znači dijagnoza je postavljena neuritisom, odnosno izgubila sam dio vida na jednom oku i tako smo došli do dijagnoze - ispričala je za RTL.