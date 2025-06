Udala se zvijezda serije 'Sjene prošlosti'! 'Bilo je romantično, a jedan detalj mi je bio najdraži'

Bez pompe, bez velikih svjetala reflektora, samo ljubav, obitelj i najbliži prijatelji. Tako je glumica Monika Mihajlović, koju gledatelji znaju iz serije 'Sjene prošlosti', izgovorila 'da' svom izabraniku, liječniku Anti Rotimu.

Monika je i izvan seta, u organizaciji vjenčanja, preuzela glavnu ulogu. Sve je bilo po njezinoj mjeri, romantično, emotivno i s puno osobnih detalja.

- Vjenčanje sam uglavnom organizirala ja jer je Ante pripremao specijalistički ispit, ali u dogovoru s njim od početka sam se usmjerila na to da vjenčanje bude romantično, emotivno, ali i opušteno s puno simbolike - rekla je Mihajlović za Story.

Foto: Instagram/screenshot

Jedan detalj joj je posebno drag.

- Reći ću samo da je vjenčanje bilo 13. lipnja, a sasvim 'slučajno' sam odabrala vjenčani prsten koji ima upravo 13 cirkona što nisam znala dok ga nismo kupili. Upravo takvi detalji su mi najdraži - istaknula je Monika.

Foto: Instagram/screenshot

Podsjetimo, glumica je ranije javno govorila o dijagnozi multiple skleroze, koju su joj otkrili nakon što je izgubila dio vida na jednom oku.

- Imam dosta lagani oblik multiple skleroze. Postoje naši suborci koji imaju puno težu kliničku sliku i proživljavaju vrlo, ajmo reći, ružne simptome. Ja sam blagoslovljena time što je moja bolest prilično blaga pa ja nemam puno tih simptoma koji me ograničavaju u svakodnevnom životu. U početku je to bilo, znači dijagnoza je postavljena neuritisom, odnosno izgubila sam dio vida na jednom oku i tako smo došli do dijagnoze - ispričala je za RTL.

Foto: Instagram/