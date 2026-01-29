Naše kazalište na pozornici zimskih Olimpijskih igara

Predstava 'Mirandolina', u kojoj sudjeluje Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca iz Rijeke, ide - na Olimpijske igre. Naime, ova međunarodna kazališna koprodukcija uvrštena je u službeni kulturni program Zimskih olimpijskih igara Milano - Cortina 2026., čime se hrvatsko kazalište predstavlja uz bok najznačajnijih europskih umjetničkih projekata u sklopu jednog od najvećih globalnih događaja.

Biti dio kulturnog programa Olimpijskih igara znači izaći iz okvira nacionalne scene i zakoračiti pred milijunsku međunarodnu publiku, u program koji spaja sport, umjetnost i suvremene društvene teme, te pokazuje kako kultura ima važno mjesto u oblikovanju europskog identiteta. Upravo to čini 'Mirandolinu' - predstavu koja kazalište postavlja u samo središte velike međunarodne priče.

Riječ je o ambicioznom projektu nastalom u koprodukciji Teatra Stabile del Veneto - Teatra Nazionale, Kazališta Abbey - Nacionalnog kazališta Irske i HNK Ivana pl. Zajca, odnosno njegove Talijanske drame. Inspirirana Goldonijevom 'Gostioničarkom", predstava donosi snažnu, suvremenu adaptaciju koju potpisuje jedna od najutjecajnijih europskih dramatičarki današnjice, Marina Carr. Njezina 'Mirandolina' tri stoljeća kasnije progovara o ženama, moći, nasilju i otporu, bez uljepšavanja i s bolnom aktualnošću.

Foto: HNK Ivana pl. Zajca Rijeka

Intendantica riječkog HNK, Dubravka Vrgoč, istaknula je kako je riječ o projektu koji nadilazi kazališne okvire: 'Ovakve koprodukcije doživljavam kao prostor susreta i kulturnog kontakta. 'Mirandolina' povezuje Veneciju, Dublin i Rijeku, ali i 18. i 21. stoljeće. Ona postavlja pitanja solidarnosti, odgovornosti i uloge kazališta u vremenu dubokih društvenih kriza. Sudjelovanje u kulturnom programu Olimpijskih igara snažna je potvrda da kazalište mora i može biti prisutno u našim životima danas'.

Užitku zajedničkog stvaranja s glumačkom ekipom pridružio se i glumac Talijanske drame Andrea Tich.

Predstava će premijerno biti izvedena 5. veljače u Trevisu, nakon čega slijedi turneja po Italiji, dok je riječka premijera zakazana za 5. ožujka. U kolovozu 2026. 'Mirandolina' stiže u Dublin, gdje će inaugurirati irsko predsjedanje Vijećem Europske unije, čime ovaj projekt dobiva dodatnu političku i kulturnu težinu - i još jednom potvrđuje da hrvatsko kazalište ima svoje mjesto na velikoj europskoj pozornici.