FOTO Pogledajte kako je bilo na otvaranju nove scene HNK-a: Bogat program i brojni uglednici

Čitav program zamišljen je kao prisjećanje na prošlost, ali i pogled u budućnost, a ovaj povijesni trenutak za hrvatsku kulturu i kazalište održava se iste godine kada se obilježava i 130. obljetnica zgrade HNK-a na Trgu Republike Hrvatske.
U Ulici Božidara Adžije održano je u ponedjeljak navečer svečano otvorenje nove scene Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu - HNK2.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
U Ulici Božidara Adžije održano je u ponedjeljak navečer svečano otvorenje nove scene Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu - HNK2.
|
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
U Ulici Božidara Adžije održano je u ponedjeljak navečer svečano otvorenje nove scene Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu - HNK2.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Publika je tako po prvi puta kročila u prostor koji simbolizira budućnost izvedbenih umjetnosti, a čitav ovaj povijesni trenutak obilježen je svečanim programom Slava umjetnosti 2.0. Riječ je o jedinstvenom umjetničkom događaju koji povezuje prošlost i budućnost, tradiciju i inovaciju te koji predstavlja početak umjetničkog spoja dviju pozornica istog kazališta.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Svečani program u režiji Krešimira Dolenčića, koji uz dramaturga Dinu Pešuta potpisuje i scenarij izvedbe, okupio je ansamble Drame, Opere i Baleta, a orkestrom je ravnao dirigent Ivan Josip Skender. Čitav program zamišljen je kao prisjećanje na prošlost, ali i pogled u budućnost, a ovaj povijesni trenutak za hrvatsku kulturu i kazalište održava se iste godine kada se obilježava i 130. obljetnica zgrade HNK-a na Trgu Republike Hrvatske.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
"Divno je biti ovdje, divno je hrvatskom glavnom gradu i hrvatskoj kulturi biti u mogućnosti prikazati novo kazalište, kazalište koje će biti dom i drame i opere i baleta. Ono što nas posebno veseli je da je ovaj projekt realiziran zapravo iz pepela potresa, nakon kojeg smo sad u sustavnom procesu ponovnog građenja grada. Ovaj je projekt označio jednu prekretnicu za vas koji ste čekali novu scenu, a za nas je bila prilika da gradu pružimo novu kulturnu ustanovu. Iskrene čestitke svima koji su tome pridonijeli", kazao je hrvatski premijer Andrej Plenković...
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
"Nama je iznimno drago da se ova druga scena HNK realizirala jer je ona ne samo poticaj za kulturnu politiku nego i način revitalizacije ovoga dijela grada. Još jednom želim čestitati svima koji su sudjelovali u realizaciji ovog projekta te se nadam da će doista svi uživati u ovoj novoj sceni HNK", kazao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
"Večerašnjim programom iskazujemo poštovanje svim umjetnicima koji su u proteklih 130 godina na velikoj sceni HNK stvarali tu čaroliju, hrvatsku umjetničku, a i nacionalnu povijest. Budućnost sada u svojim rukama čvrsto drže naši suvremenici. Novi prostori HNK2 otvaraju priliku za nova istraživanja na radost ansambala i na radost publike. Zbog vas, zbog svih nas, nastavit ćemo ulagati u razvoj kulture vodeći se načelima etičnosti i umjetničke slobode. Ovo je bio san koji su sanjali naraštaji prije nas", kazala je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek...
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Nakon uvodnih obraćanja započeo je svečani program. Članovi opernog ansambla izveli su ulomke iz opere Nikola Šubić Zrinjski Ivana pl. Zajca, koja je izvedena i na povijesnom otvorenju prije 130 godine, a isto tako i ulomak iz suvremene hrvatske opere Judita Frane Paraća. Baletni ansambl izveo je dio iz baleta Gospoda Glembajevi u koreografiji Lea Mujića prema drami Miroslava Krleže, a članovi dramskog ansambla izveli su kolaž tekstova velikih hrvatskih književnika, pjesnika i dramatičara koji su obilježili posljednjih 130 godina
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto /PIXSELL
Foto /PIXSELL
Foto /PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL