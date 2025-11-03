Obavijesti

SVEČANO OTVARANJE

FOTO Pogledajte kako je bilo na otvaranju nove scene HNK-a: Bogat program i brojni uglednici

Čitav program zamišljen je kao prisjećanje na prošlost, ali i pogled u budućnost, a ovaj povijesni trenutak za hrvatsku kulturu i kazalište održava se iste godine kada se obilježava i 130. obljetnica zgrade HNK-a na Trgu Republike Hrvatske.
Zagreb: Svečano otvorenje nove scene HNK2
U Ulici Božidara Adžije održano je u ponedjeljak navečer svečano otvorenje nove scene Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu - HNK2. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
