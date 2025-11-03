FOTO Pogledajte kako je bilo na otvaranju nove scene HNK-a: Bogat program i brojni uglednici

"Divno je biti ovdje, divno je hrvatskom glavnom gradu i hrvatskoj kulturi biti u mogućnosti prikazati novo kazalište, kazalište koje će biti dom i drame i opere i baleta. Ono što nas posebno veseli je da je ovaj projekt realiziran zapravo iz pepela potresa, nakon kojeg smo sad u sustavnom procesu ponovnog građenja grada. Ovaj je projekt označio jednu prekretnicu za vas koji ste čekali novu scenu, a za nas je bila prilika da gradu pružimo novu kulturnu ustanovu. Iskrene čestitke svima koji su tome pridonijeli", kazao je hrvatski premijer Andrej Plenković... | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL