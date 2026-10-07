Nasmijala mnoge: Kaley Cuoco je pokazala prizor iz doma koji je poznat mnogim trudnicama

Glumica Kaley Cuoco (40) ponovno je nasmijala svoje pratitelje, i to prizorom koji će se mnoge trudnice vjerojatno prepoznati. Zvijezda serije 'Teorija velikog praska' na Instagram Storyju pokazala je kako provodi vrijeme dok iščekuje rođenje drugog djeteta.

Na fotografiji sjedi na kauču, a posudu s tortom naslonila je na svoj trudnički trbuh. Bez puno filozofiranja, odlučila je desert pojesti upravo iz te pozicije. Uz fotografiju je kratko napisala: "A u međuvremenu ja..."

Foto: Instagram

Fotografiji je prethodila nešto drugačija obiteljska scena. Cuoco je objavila snimku svog zaručnika Toma Pelphreyja (44) kako se igra s njihovom trogodišnjom kćeri Matildom. Glumac i djevojčica uživali su u igri čajanke.

Cuoco i Pelphrey su u lipnju potvrdili da očekuje drugo dijete, a otkrili su i da će ponovno dobiti djevojčicu. Njihova prva kći Matilda rođena je 2023. godine.

Glumica je zaruke s Pelphreyjem potvrdila u kolovozu 2024., nakon što su se upoznali na snimanju serije "Ozark". Pelphrey je ove godine imao i posebno emotivan trenutak na dodjeli Emmyja, gdje je osvojio nagradu za najboljeg sporednog glumca za ulogu u seriji "Task". U govoru je tada zahvalio Cuoco te posebno spomenuo njihovu kćer i bebu koju čekaju.

Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com/PRE

Cuoco je trudnički trbuh posljednjih tjedana često pokazivala na društvenim mrežama. Krajem rujna objavila je i obiteljske fotografije sa snimanja, na kojima pozira s Pelphreyjem, Matildom i njihovim psima.

*uz korištenje AI-ja