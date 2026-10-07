Obavijesti

Show

Komentari 0
SIMPATIČNA OBJAVA

Nasmijala mnoge: Kaley Cuoco je pokazala prizor iz doma koji je poznat mnogim trudnicama

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Nasmijala mnoge: Kaley Cuoco je pokazala prizor iz doma koji je poznat mnogim trudnicama
1
Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com/PRE
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Na fotografiji sjedi na kauču, a posudu s tortom naslonila je na svoj trudnički trbuh. Bez puno filozofiranja, odlučila je desert pojesti upravo iz te pozicije

Admiral

Glumica Kaley Cuoco (40) ponovno je nasmijala svoje pratitelje, i to prizorom koji će se mnoge trudnice vjerojatno prepoznati. Zvijezda serije 'Teorija velikog praska' na Instagram Storyju pokazala je kako provodi vrijeme dok iščekuje rođenje drugog djeteta.

Na fotografiji sjedi na kauču, a posudu s tortom naslonila je na svoj trudnički trbuh. Bez puno filozofiranja, odlučila je desert pojesti upravo iz te pozicije. Uz fotografiju je kratko napisala: "A u međuvremenu ja..."

Foto: Instagram

Fotografiji je prethodila nešto drugačija obiteljska scena. Cuoco je objavila snimku svog zaručnika Toma Pelphreyja (44) kako se igra s njihovom trogodišnjom kćeri Matildom. Glumac i djevojčica uživali su u igri čajanke.

KULTNA SERIJA FOTO "Teorija velikog praska" osvojila je čitav svijet, a evo gdje je glumačka postava danas
FOTO "Teorija velikog praska" osvojila je čitav svijet, a evo gdje je glumačka postava danas

Cuoco i Pelphrey su u lipnju potvrdili da očekuje drugo dijete, a otkrili su i da će ponovno dobiti djevojčicu. Njihova prva kći Matilda rođena je 2023. godine.

Glumica je zaruke s Pelphreyjem potvrdila u kolovozu 2024., nakon što su se upoznali na snimanju serije "Ozark". Pelphrey je ove godine imao i posebno emotivan trenutak na dodjeli Emmyja, gdje je osvojio nagradu za najboljeg sporednog glumca za ulogu u seriji "Task". U govoru je tada zahvalio Cuoco te posebno spomenuo njihovu kćer i bebu koju čekaju.

29th Annual Critics Choice Awards - Arrivals
Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com/PRE
OTKRILI I SPOL Glumica Kaley Cuoco i Tom Pelphrey čekaju drugo dijete
Glumica Kaley Cuoco i Tom Pelphrey čekaju drugo dijete

Cuoco je trudnički trbuh posljednjih tjedana često pokazivala na društvenim mrežama. Krajem rujna objavila je i obiteljske fotografije sa snimanja, na kojima pozira s Pelphreyjem, Matildom i njihovim psima.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Magazin je slavio u Lisinskom, Hana Huljić bila u prvom redu. Pogledajte tko je još stigao
plijenila pažnju

Magazin je slavio u Lisinskom, Hana Huljić bila u prvom redu. Pogledajte tko je još stigao

Grupa Magazin u utorak navečer napunila je zagrebački Lisinski koncertom kojim je obilježila 40 godina od izlaska albuma 'Put putujem'. Uz pjesme s kultnog albuma, publika je čula i hitove koji su obilježili gotovo pet desetljeća karijere grupe. Veliku obljetnicu nisu propustila ni poznata lica
FOTO Obitelj Modrić bodrila je naše nogometaše na Poljudu: Evo tko je još bio na tribinama
VATRENI NAVIJAČI

FOTO Obitelj Modrić bodrila je naše nogometaše na Poljudu: Evo tko je još bio na tribinama

Mnogi poznati bili su u utorak navečer na tribinama Poljuda gdje su pratili utakmicu između Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija
FOTO Arija Rizvić u mini topiću pokazala dekolte i navijala za Hrvatsku, bio je i Marko Vargek
POZNATI PAR

FOTO Arija Rizvić u mini topiću pokazala dekolte i navijala za Hrvatsku, bio je i Marko Vargek

Glumica Arija Rizvić i njen zaručnik, urednik RTL Sporta, Marko Vargek sinoć su u Splitu bodrili našu nogometnu reprezentaciju. Ona je privukla poglede u izazovnom vatrenom izdanju, a crveni top naglasio je njen dekolte

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026