Glumica Kaley Cuoco i Tom Pelphrey čekaju drugo dijete

Obitelj glumice Kaley Cuoco i njezinog zaručnika Toma Pelphreyja uskoro će postati bogatija za još jednog člana. Sretni par je objavio kako će im se ubrzo roditi druga kćer, a već imaju trogodišnju Matildu koja će postati starija sestra.

Vijest o drugoj trudnoći par je objavio na društvenim mrežama na vrlo simpatičan način. Glumica, najpoznatija po ulogama u serijama "Stjuardesa" i "Teorija velikog praska", i njezin zaručnik Tom Pelphrey objavili su uzbudljivu vijest na Instagramu uz niz obiteljskih fotografija.

Na prvoj slici, Cuoco i Pelphrey poziraju sa svojom kćeri Matildom ispred velike torte prekrivene šarenim mrvicama. Na torti je pisalo "To je...", a komadić koji je nedostajao otkrio je ružičastu unutrašnjost, jasno dajući do znanja da očekuju još jednu djevojčicu.

Cuoco je također podijelila nekoliko fotografija svog trudničkog trbuha i drugih trenutaka iz trudnoće.

Uz objavu je napisala emotivan opis: "upotpunjujemo našu malu obitelj, kakav ostvarenje sna! Ovo drugo putovanje bilo je na mnogo načina vjetrovitije, ali vau, tako smo zahvalni na ovom trenutku!! Mala seka je na putu!!! @tommypelphrey tata curica doživotno i da, na zadnjoj slici naša dražesna princeza nam pokazuje srednji prst."

Foto: YouTube

Cuoco je i ranije govorila o mogućnosti proširenja obitelji, čak i prije planiranja vjenčanja. U rujnu 2024. godine, u razgovoru za časopis People, otkrila je da se ona i Pelphrey ne žure pred oltar te da su otvoreni za mogućnost još jedne bebe prije nego što izgovore sudbonosno "da".

Njihova veza započela je u svibnju 2022. godine, a upoznali su se samo mjesec dana ranije zahvaljujući zajedničkoj menadžerici, Andrei Pett-Joseph, koja je smatrala da su "savršeni jedno za drugo". Susret uživo na premijeri serije "Ozark" bio je sudbonosan. Glumica je kasnije otkrila kako je za nju to bila ljubav na prvi pogled.

​- Čula sam njegov glas, okrenula se i bilo je kao da je moj život gotov ili tek počinje. Pogodilo me. Bila je to ljubav na prvi pogled - prisjetila se u jednom intervjuu.

​- Odmah smo se povezali. Osjećam se kao da ga poznajem cijeli život, ali nisam bila spremna za njega. Spremni smo zajedno graditi život - dodala je.

Par je u listopadu iste godine objavio da očekuju prvo dijete, a njihova kći Matilda Carmine Richie Pelphrey rodila se 30. ožujka 2023. godine. Zaručili su se u kolovozu 2024. godine, kada je Cuoco na Instagramu pokazala svoj zaručnički prsten.

*uz korištenje AI-ja

