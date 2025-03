Nastavak filma 'Pasija' snimat će se u Dubrovniku? Pojavile su se zanimljive informacije...

Prema informacijama s IMDb-a, nastavak filma 'Pasija' redatelja Mela Gibsona trebao bi se djelomično snimati u Hrvatskoj, točnije na dubrovačkim tvrđavama Bokar i Lovrijenac. Međutim, ta informacija zasad još nije službeno potvrđena. Kao ostale lokacija snimanja navode se Rim i Malta.

Gibson je otkrio da će se nastavak zvati 'The Resurrection of the Christ' ('Uskrsnuće Kristovo'). Prošle godine istraživao je lokacije za snimanje u Europi, pa je tako navodno posjetio Maltu i gradove u talijanskoj regiji Apuliji.

Prije tri godine je izjavio da Uskrsnuće 'nije klasična, linearna priča'. Dodao je kako u filmu želi prikazati glavni događaj kroz prošlost, budućnost i druge dimenzije, pa čak i unijeti elemente znanstvene fantastike.

'Pasija' je postao najuspješniji nezavisni film u povijesti. Zaradio je gotovo 612 milijuna dolara u kinima diljem svijeta.

Iako su ga neki optužili za antisemitizam jer prikazuje židovske vođe kao odgovorne za Isusovu smrt, film je izazvao velik interes. Mnoge crkve čak su zakupile cijele kinodvorane kako bi ga prikazale svojim vjernicima.