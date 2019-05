Nastavio sa slomljenom rukom i rasplakao Fleiss: 'To je čudo'

Prvi su išli uvijek veseli Hukmani, koji su za početak morali prenijeti 12 velikih bačvi. Najviše se mučila mama Bernarda, koja je bila nešto sporija od ostatka obitelji. Poslije tog dijela morali su prijeći preko zida pa nositi kante s kamenjem, gdje su morali balansirati po gredama, a najteži dio je bio prelazak zida od tri metra, a ovoga puta član obitelji koji je prešao zid nije se smio vraćati pomoći ostalima. Zadnji dio poligona je bio prelazak još jednog zida uz pomoć užeta, a na kraju su Hukmani završili izazov za 2:58 minute. S tim rezultatom je bio zadovoljan i njihov trener Vlado Šola (50).

Foto: RTL

- Oni kao obitelj funkcioniraju fenomenalno, a kad jednog izdvojimo, odmah ne bude dobro- kazao je Šola poslije izazova aludirajući na izazov u kojem je Franjo Hukman sam prolazio kroz zadatak i na kraju završio na zadnjem mjestu.

Nika Fleiss (34) je kroz izazov vodila svoje Rimaje. Zadatak im je išao dosta dobro do trenutka kad su morali proći po gredi jer mama Silvija nije uspjela iz prvog pokušaja. Na kraju je njihovo vrijeme bilo 3:44 minute, s čim obitelj nije bila nimalo zadovoljna. Uz sve to, tati Romanu je tijekom izazova iskočio zglob na ruci pa je morao ići u bolnicu, što je više pogodilo ostatak obitelji nego njega. Obitelj Švec, predvođena trenerom Norbertom Žmegačem Kunićem, u 'Lom na kamelonomu' je krenula sa šest bodova, a smatrali su da ne bi trebali imati većih problema jer su inače dosta jaki u rukama. Tijekom nošenja bačvi Željka je krivo stala i iskrenula stopalo, što joj je otežalo daljnji izazov. Zadatak su završili za 2:52 minute te su tako bili bolji od Hukmana i Rimaja. Ni oni nisu prošli bez ozljeda – Matej je nespretno udario stopalom u drveni zid i povrijedio palac.

Foto: RTL

Zadnji su u izazov išli Jarci. Mama Brigita se osjećala loše i morala je odustati od izazova pa su se sinovi dogovorili da će umjesto nje jedan od njih prelaziti prepreku dvaput. Zadatak su završili za 3:10 minute. Prema rezultatima izazova 'Lom u kamenolomu' u eliminator su išli Hukmani i Rimaji. Iako je dosad bilo pravilo da se zloglasna rampa od tri metra nalazi na kraju poligona, ovog puta rampa je bila na početku, a nakon što se popnu na nju, obitelji su se morale spustiti kroz cijevi te se penjati po teretnoj mreži, penjanje preko tri metra visokog zida te svladavanje obrnutog uspona.

Foto: RTL

Nakon toga morali su prijeći brdo od guma te se provući ispod teretne mreže kroz blato. Zadnja prepreka su poprečne šipke, koje se prelaze viseći na rukama. Unatoč ozljedi, Roman Rimaj nije htio odustati od izazova iako su to bile preporuke i liječnika i produkcije s obzirom da je liječnička dijagnoza, kazao je Roman, bila da je ruka slomljena. Potpisao je da će sudjelovati u izazovu na vlastitu odgovornost premda je svjestan da će zadatak biti iznimno težak. Iako su Hukmani bili u prednosti jer su svi zdravi, Rimaji su se dobro nosili s njima, ali ipak nisu uspjeli biti bolji te su se morali oprostiti od natjecanja. Iako nisu pobijedili, Rimaji su pokazali da su zaista vrijedni divljenja jer tata Roman nije ni u jednom trenutku odustao od zadatka.

- Ja jednostavno ne bih mogao podnijeti da sam njih gledao kako sami idu bez mene - kazao je tata Rimaj, a njihova trenerica Nika Fleiss je u suzama rekla.

- To što je tata Roman pokazao da se s takvom ozljedom išao boriti da ne gleda svoju djecu i suprugu kako se pate, to je iznad svega. To je iznad ovog showa, iznad pobjede. To je ono što obitelj čini, a što se u današnje vrijeme izgubilo. Lijepo je vidjeti da to ipak još postoji - rekla je Fleiss u suzama.