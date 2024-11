Natali Radovčić iz 'The Voicea' predstavila svoju prvu pjesmu

Pjesma "Laku noć" već na prvo slušanje odaje potencijal mlade izvođačice i potvrđuje njezin status kao jedne od nadolazećih glazbenih zvijezda na domaćoj sceni. Za izvođačko ime koje će ju predstavljati kroz glazbenu karijeru odabrala je "Natalli".

Natalli je tijekom natjecanja u The Voiceu briljirala izvedbama poput "Shallow" od Lady Gage, "She used to be mine" Sare Bareilles te njezinom interpretacijom "Carusa" od Lare Fabian, koja je gledatelje ostavila bez daha. Zahvaljujući autentičnoj energiji i emotivnom vokalu, svaki njen nastup u The Voiceu privlačio je pozornost i bio visoko ocijenjen od strane kritičara kao i publike koja je njene nastupe u emisiji pregledala čak više od pola milijuna puta na YouTubeu.

- Jedva čekam pokazati sve što imam - riječi su kojima se Natalli predstavila hrvatskoj javnosti, a iste riječi bi ponovila i prilikom objave prvog singla: "Napokon krećem u onaj dio posla o kojemu sam maštala tijekom svih nastupa na telki. Jedva čekam vidjeti reakciju publike na moju prvu pjesmu, danima sam uzbuđena i ne mogu sakriti oduševljenje. Moram priznati da sam bila i nestrpljiva jer nije mala stvar objaviti svoju prvu pjesmu. Nadam se da će vam se svidjeti!"

Publika sada ima priliku upoznati Natalli i kroz njezine autorske projekte, a pjesma "Laku noć" već sada obećava i najavljuje početak uspješne glazbene karijere ove talentirane Istrijanke. Pjesmu je napisala cijenjena kantautorica Marija Mirković, dok je za aranžman zaslužan producent Dragan Brnas Fudo. Spot za pjesmu režirao je Paolo Gentilini u studiju Hangar, stvarajući mističnu i plavkastu atmosferu koja savršeno prati emotivni ton pjesme. Klavir na pjesmi izveo je Ivan Popeskić, a violine su izvedba Mateja Mihaljevića.

Njene izvedbe klasičnih balada i emotivnih rock pjesama dobile su izvanredne kritike, a publika ju je zavoljela zbog njenog iskrenog izraza i snažnog vokala koji prenosi duboke emocije. Sada je napravila veliki korak u karijeri objavom debitantskog singla i spota "Laku noć".

Natali je odrasla u Istri, a uz formalno glazbeno obrazovanje, bila je okružena glazbom u obitelji. Trenutno studira na Učiteljskom fakultetu u Puli, a u slobodno vrijeme nastupa i razvija scensku prisutnost te vlastiti glazbeni stil.

Pjesmom "Laku noć" pokazuje da ima predispozicije za uspješnu karijeru na domaćoj sceni, a put koji će graditi prema albumu počinje današnjom objavom prvijenca.