Natali Radovčić napustila je tim Damira Urbana i prešla u Dinin

U devetoj epizodi 'The Voicea' krenula je dvoboj faza. Urban je kao prvi par odabrao Natali Radovčić i Petra Brkljačića. Zajedno su izveli pjesmu Nine Badrić i Željka Joksimovića 'Ima nešto u tom što me nećeš' i izvedbom su još jednom pokazali svoj talent.

- Svi ćete preživjeti ove dvoboje, bez obzira na sve, jer bit pjevanja je da pjevaš ljudima i preneseš nešto lijepo. Svojim glasom ulaziš ljudima u domove i njihove živote - rekao je Urban.

Foto: Dario Njavro/HRT

Nakon njihove izvedbe je došlo vrijeme za odluku tko će ostati u njegovom timu, a ostali mentori pokušali su pomoći mentoru Urbanu. Odlučio je da će zadržati Petra, a odluka nije bila nimalo laka.

Potom se dogodilo prvo preuzimanje u showu. Gobac i Dino pritisnuli su gumb, a Natali će natjecanje nastaviti u Dininom timu.