Natalie Balmix iznenadila sve promjenom izgleda: 'Nisam više ona, sad sam neka nova...'

Domaća pjevačica Natalie Balmix nakon godinu dana diskografske pauze najavljuje novi glazbeni projekt, a 'povratak' na scenu obilježila je i upečatljivom promjenom imidža. Svoju prepoznatljivu plavu kosu zamijenila je crnom, čime je odmah privukla pažnju publike.

Nova vizualna estetika predstavljena je kroz fotografije i najavu spota, uz koje je pjevačica na društvenim mrežama napisala: 'Teško onoj ženi koja se za tebe veže'.

Na EP albumu 'Natalie, drago mi je', koji izlazi u srijedu, naći će se tri nove pjesme - 'Hladno mi je', 'Kriva za sve' i 'Stan na dan'. Riječ je o projektu koji Natalie opisuje kao svoj dosad najvažniji.

- Evo me nakon godinu dana pauze. Najavljujem vam svoj EP 'Natalie, drago mi je', koji je ujedno i moj najveći projekt do sada. Srce mi se smije, zahvalna sam cijelom timu. Slušamo se i gledamo 4.2. u 12 sati - poručila je putem Instagrama.

Ipak, čini se da je promjena imidža bila privremena. Na drugim fotografijama Natalie se pojavljuje sa svojom prepoznatljivom plavom kosom, što sugerira da je crna boja bila tek dio vizualnog koncepta novog spota.

- Nisam više ona, sad sam neka nova... - poručila je ispod druge objave.

Natalie Balmix regionalnoj publici poznata je kao bivša natjecateljica, a potom i voditeljica 'IDJ showa', dok je domaćoj publici dodatno skrenula pozornost nastupom na Dori. Prije dvije godine predstavila se pjesmom 'Dijamanti', s kojom je u finalu osvojila 10. mjesto.

