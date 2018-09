Nataša Bekvalac je otvorila dušu: 'Ja sam svoje isplakala'

Srbijanska pjevačica Nataša Bekvalac (37) nakon što je proživjela životne traume, na poslovnom planu kreće dalje i uskoro objavljuje novu pjesmu. Prijateljica Bojana je napisala tekst te je, kako kaže Nataša, bila vrlo inspirirana njezinim životom jer su neko razdoblje provele zajedno.

- Nisam zaplakala kada sam pročitala riječi jer sam ja svoje isplakala, više ne plačem. Moram priznati da sam se naježila kada sam ju čula, a to mi se dugo nije dogodilo. Znala sam da je to to i da ju moram snimiti - rekla je Nataša.

Pjesmu je snimala u prostoru koji je njezina potpuna suprotnost, a zvuk je moderan.

- Cobi i ja smo gotovo nespojivi pa smo se ipak spojili. Tako i ambijent i garderoba. Malo se igramo, a igre nikad na odmet - dodala je pjevačica.

Nataša je, u razdoblju dok nije radila, počela više cijeniti posao kojim se bavi te je shvatila da ne može živjeti bez glazbe.

- Nemam mnogo vremena da bih se osvrtala na prošlost, na pogrešne izbore i loše ljude. Imam dvoje djece različitih uzrasta koji zahtijevaju moju punu pažnju te posao koji obožavam. Fokusirala sam se na kćeri i karijeru - rekla je Bekvalac te dodala da uživa u svemu što joj se trenutno događa.

Iako je imala mnogo ljubavnih problema proteklih nekoliko mjeseci, Nataša i dalje ne posustaje.

- Čemu život ako ne vjerujete u ljubav? - upitala je.

Podsjetimo se, sredinom travnja ove godine, Natašin suprug Luka Lazukić (37) nanio joj je lakše tjelesne ozljede u zajedničkom stanu u Beogradu nakon čega ga je prijavila za fizički napad.

Foto: schreenshot 433 Instagram

