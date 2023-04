Nataša i Dario iz 'Superpara' o zdravstvenim problemima kćeri i odlasku iz showa: Sve za nju!

Odluku da napuštamo Superpar smo morali donijeti zbog naše kćerkice, nije mogla biti više s bakom jer je previše vezana za nas. Ljubav i briga prema djetetu su najbitnije stvari u životu i, naravno, to je i presudilo. Stvarno smo bili superpar, trudili smo se osvajati te izazove, ali eto, dijete je ipak najbitnije, rekli su nam Nataša (28) i Dario Brestovec (31) iz 'Superpara' koji su prvim epizodama svojevoljno odlučili napustiti show.

POGLEDAJTE VIDEO:

Njihova ljubavna priča počela je prije četiri godine, a kažu nam, upoznali su se preko zajedničkog prijatelja.

- Naša ljubavna priča započela je na prvi pogled. Jednostavno smo se pogledali - i to je bilo to. Kako je vrijeme teklo, tako smo shvatili da smo stvoreni jedno za drugo. Jednostavno, ljubav je presudila u našem slučaju - objasnila nam je Nataša.

Foto: RTL

Nakon gledanja prethodnih sezona 'Superpara' pitali su se zašto i oni ne bi probali pa su se prijavili.

- Dario je ispočetka rekao kako je skeptičan oko prijave, no međusobni dogovor je presudio - rekla nam je kroz smijeh Nataša.

Od samog početka su bili najbolji, komentirali su gledatelji ispred malih ekrana, a onda su i gledatelje i ostale kandidate iznenadili odlukom da svojevoljno napuštaju show.

- Napustili smo show zbog naše kćerkice - rekli su nam te dodali:

- Odlazak je za nas bio jako emotivan baš zato što smo se pokazali onakvima kakvi jesmo i time osvojili srca ostalih parova. Također je bio jako emotivan jer smo znali koliko smo bili dobri i koliko smo se trudili u izazovima.

U jednoj od prvih emisija priznali su da im je kćerkica najbitnija te da je ranije imala zdravstvenih problema.

- Da, imala je nekih manjih zdravstvenih problema u vidu bronhitisa i atopijskog dermatitisa, nije to bilo ništa ozbiljnije, ali i te male probleme smo odlučili riješiti raznim prirodnim biljkama, a ne lijekovima. Općenito imamo stav da doma koristimo samo prirodne načine liječenja, a što manje lijekova i kod običnih prehlada. Tako je ona neko vrijeme imala smanjen imunitet, no mi smo to jako brzo podigli i riješili. Evo je sada trči uokolo kao prava velika cura - ispričao nam je ovaj veseli par.

Foto: RTL

Prije odlaska Nataša i Dario preselili su Veroniku i Maxa iz podruma u najbolju sobu u kući, što znači da su se Martina i Ismael preselili u najgoru sobu, pisali smo ih i kako su donijeli tu odluku.

- Odluku smo donijeli na temelju emocija, Veronikina dobrota nas je oduševila, a i sama je izjavila da ima tremu i strah od kamera pa smo htjeli da se ona i Max opuste i odmore u najboljoj sobi i da im to da, kako se kaže, vjetar u leđa. Ismaela i Martinu smo smjestili u najgoru sobu iz razloga što su probali onu najbolju sobu pa da malo vide i najgore uvjete s obzirom na to da su i pali drugi izazov. Ništa osobno - iskren je bio ovaj par.

Foto: RTL

Tajna njihovog braka je ljubav.

- Iskrena ljubav u životu dvoje ljudi pobjeđuje sve svađe, prepreke, probleme i ostalo. Ljubav je nama najvažnija stvar u braku. Sve ostalo se može izgubiti, ali ljubav prema nekome koga voliš, to nikad ne prestaje. Ljubav može sve - ispričali su.

Nataša i Dario, objašnjavaju nam, da se s teškim trenutcima nose dobro jer svaki problem rješavaju zajedno.

- Znači, ako i postoji nešto, uvijek priđemo jedan drugom i kažemo što nas muči i onda to zajedničkim snagama riješimo. Kod nas skoro nikad nema svađa, samo dugi razgovori koji mogu potrajati satima, pa čak i danima, ali rješenje bilo kojeg problema nađemo brzo i zajedničkim snagama ga i riješimo - zaključio je ovaj par.

Foto: RTL

Najčitaniji članci