Nataša Janjić Medančić o nasilju nad ženama: Mislim da gotovo svaka žena zna taj osjećaj...

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Instagram/Nataša Janjić

Glumica trenutno igra u monodrami Prima Facie, nastaloj u produkciji Petit teatra u suradnji s Teatrom Exit, koja progovara upravo o tematici nasilja

O pravima žena sve se glasnije govori, no nasilje nad njima i dalje je nažalost veoma prisutna tema. O tome je progovorila glumica Nataša Janjić Medančić (44), koja trenutno igra u monodrami Prima Facie, nastaloj u produkciji Petit teatra u suradnji s Teatrom Exit, a koja progovara upravo o tematici nasilja.

Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

Glumica je priznala da je i sama doživjela situacije koje su prelazile granice prihvatljivog.

- Naravno da jest. Mislim da gotovo svaka žena zna taj osjećaj. I to, nažalost, nije paranoja, nego iskustvo - ispričala je glumica za Story govoreći o strahu koji žene ponekad osjećaju kada se same kreću noću.

Iako nije htjela ulaziti u detalje osobnih iskustava, istaknula je kako nasilje često ostaje neprepoznato.

- Granice nisu uvijek jasne i nasilje se često podvlači u zonama koje društvo ne prepoznaje kao problematične. Upravo zato je važno o tim zonama govoriti - rekla je.

Dodala je kako joj je važno djecu odgajati u duhu poštovanja i empatije.

Nataša Janjić otvoreno o djeci, karijeri i novoj ulozi u filmu

- Obasipam je ljubavlju kako u životu ne bi pristajala ni na što manje od toga. Najvažnije mi je da zna prepoznati vlastitu vrijednost i da zna reći NE bez osjećaja krivnje - rekla je o odgoju petogodišnje kći Kaje.

Nakon toga je dodala kako sina, sedmogodišnjeg Tonija uči odgovornosti i poštovanju prema ženama.

- Učim ga da su emocije dozvoljene, ali nasilje nikada. Kao i to da njegova muška snaga služi isključivo tome da brani i pomaže slabijima od sebe - ističe.

Monodraama Prima Facie govori o važnim pitanjima. Nagrađivani je to komad australske autorice Suzie Miller, u kojem Nataša glumi Tessu, uspješnu odvjetnicu koja je uvjerena da dobro poznaje pravni sustav - sve dok i sama ne postane žrtva seksualnog nasilja.

- Nasilje joj ne oduzima samo tijelo ili dostojanstvo, nego i vjeru u logiku i pravdu - objasnila je glumica.

