Nataša Janjić otvoreno o djeci, karijeri i novoj ulozi u filmu

Glumica Nataša Janjić Medančić iskreno govori o tome kako ju je majčinstvo promijenilo. Kaže da je uloga roditelja postala središte njezina života i da je upravo odgoj djece,sina Tonija i kćeri Kaje, ono što je najviše oblikuje.

- Djeca me svakodnevno uče strpljenju, poniznosti i prisutnosti, a ono što ja nastojim prenijeti njima je da imaju pravo osjećati sve što osjećaju, da budu nježni prema sebi, a hrabri prema svijetu. Da se znaju staviti u tuđu kožu i suosjećati i da njeguju znatiželju koja ih dovodi do znanja, jer samo znanje je prava moć - rekla je za Avaz.

Ističe da joj roditeljstvo donosi i izazove, ali i stalnu motivaciju da bude bolja. Kako kaže, djeca je često potaknu da preispita vlastite reakcije i granice.

storyeditor/2025-02-17/PXL_010224_109424629.jpg | Foto: Slavko Midžor/PIXSELL

Nataša se posljednjih godina pojavljuje u nizu kazališnih, filmskih i televizijskih projekata, a tvrdi da joj je svaki medij podjednako važan. Kazalište voli zbog neposrednog kontakta s publikom, film zbog trajnosti, a televiziju zbog dinamike.

Objašnjava da su to tri potpuno različita procesa, ali da je upravo u toj raznolikosti najviše inspiracije. Zbog toga se, kaže, ne želi ograničiti na jedan format, jer joj kombinacija svega daje najviše prostora za rast.

Nedavno je završila snimanje filma o caru Dioklecijanu, u kojem igra glavnu žensku ulogu. Projekt je velik, zahtijevao je dugu pripremu i snimao se na više lokacija.

Dio scena sniman je na setovima kraj Zagreba, a dio u Splitu i okolici, što joj je posebno drago jer je film povezan s poviješću njezina grada. U filmu glumi Prisku, Dioklecijanovu suprugu, a kaže da joj je uloga bila izazovna i potpuno drugačija od svega što je dosad radila.

Riječ je o ambicioznoj produkciji koja spaja povijesne događaje i osobne priče likova, pa Nataša vjeruje da će film privući široku publiku.