Nathan Fillion o Netflixovu hitu koji je osvojio Hrvatsku: 'Ova serija mi je promijenila život'

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 2 min
Nathan Fillion o Netflixovu hitu koji je osvojio Hrvatsku: 'Ova serija mi je promijenila život'
Foto: Raymond Liu

Dok “Novak” postaje jedan od najgledanijih Netflixovih naslova u Hrvatskoj, Nathan Fillion govori o strasti prema glumi i neobičnim planovima za budućnost

Ovog tjedna, u top 10 najgledanijih Netflixovih serija u Hrvatskoj, našla se i hit-serija Novak, koju gledatelji mogu pratiti i na Doma TV-u. Glavnu ulogu policajca Johna Nolana tumači omiljeni glumac Nathan Fillion (54), koji je otkrio da se još nipošto ne planira oprostiti od seta. Štoviše, kaže da bi u seriji ostao “zauvijek”.

NATHAN FILLION
Foto: Raymond Liu

Šesta sezona serije Novak trenutno je treća najgledanija Netflixova serija u Hrvatskoj, a u cijelom svijetu ruši rekorde popularnosti. Toliki uspjeh nije iznenađenje, s obzirom na to da je u produkciji već osma sezona.

Fillion, kojeg se mnogi sjećaju po seriji Castle, i dalje s jednakim žarom gradi lik policajca koji je publici prirastao srcu. U razgovoru za magazin People, povodom izdanja “Sexiest Man Alive 2025”, otkrio je da ga nakon snimanja čeka opuštenija budućnost:

- Vjerojatno bih predavao glumu, osobito kako zadržati koncentraciju usred kaosa — ili bih pokrenuo večernje krstarenje s koktelima, ali pod uvjetom da me svi zovu kapetanom - našalio se glumac.

Dodao je da ga više od slave veseli sama umjetnost glume i pričanja priča.

- Sretan sam jer radim ono što volim. Gluma mi je strast, a taj dio sa slavom , pomalo je bizaran -

Zanimljivo, Fillion je otkrio da ga ljudi ponekad zaista zamijene za pravog policajca.

- Dogodi se da snimamo na ulici i ne možemo je zatvoriti. Ljudi prolaze, a ja im kažem: ‘Možete li samo sekundu pričekati?’ i čovjek odgovori: ‘Naravno, policajče.’ I tek onda shvatim — aha, da, nisam stvarno u uniformi! - rekao je.

MELISSA O’NEIL, NATHAN FILLION
Foto: Raymond Liu

No ono što ga najviše dirne nisu ni popularnost ni pohvale, nego gledatelji.

- Najbolji dio mog posla su obožavatelji koji mi kažu da seriju gledaju s obitelji. To im je zajednički ritual, nešto što ih povezuje, i mislim da je to najljepši osjećaj koji glumac može imati.

Osim što je danas zvijezda serije Novak, Nathan Fillion već desetljećima oduševljava publiku u nizu uspješnih projekata. Slavu je stekao kao pisac i istražitelj Richard Castle u seriji Castle, a ljubitelji znanstvene fantastike pamte ga po kultnom Fireflyju i filmu Serenity. Pojavio se i u serijama Desperate Housewives, Modern Family i The Rookie: Feds, a često posuđuje glas u animiranim filmovima i videoigrama. Njegov prepoznatljiv humor, toplina i karizma razlog su zašto je Fillion jedan od najomiljenijih glumaca današnjice.

