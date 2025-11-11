Saznajte koji su filmovi najpopularniji na Netflixu u Hrvatskoj za tjedan od 10. studenog 2025. Donosimo detaljan pregled najgledanijih naslova, uključujući ocjene, glumačke postave i zanimljive sinopsise.
Ovo je top 10 filmova koji su se gledali na Netflixu ovoga tjedna
Netflix je i ovog tjedna oduševio gledatelje u Hrvatskoj raznolikim filmskim hitovima. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova – provjerite jeste li već pogledali sve favorite ili vas čeka još filmskih poslastica!
Top 10 filmova na Netflixu u Hrvatskoj:
1. Frankenstein
IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 85%
Ova nova adaptacija klasične horor priče prati dr. Victora Frankensteina (Oscar Isaac), briljantnog ali egocentričnog znanstvenika koji stvara život u svom laboratoriju – čime započinje tragična priča o stvaratelju i njegovom čudovišnom stvorenju. Film režira Guillermo del Toro, a uz Isaaca glume Jacob Elordi, Mia Goth i Christoph Waltz.
SAD, 2025., Horor
2. Mango
IMDB: 5.7
Danska drama o menadžerici hotela koja ne zna stati i vlasniku plantaže manga s tragičnom prošlošću. Dok se svađaju oko zemlje, među njima se rađaju neočekivane emocije. U glavnim ulogama Josephine Park i Dar Salim.
Danska, 2025., Drama
3. Greenland
IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 78%
Gerard Butler vodi obitelj kroz apokaliptičnu utrku za preživljavanje dok komet prijeti uništenjem Zemlje. Priča o hrabrosti, obitelji i ljudskoj prirodi pod pritiskom.
SAD, 2020., Znanstvena fantastika, Katastrofa
4. A House of Dynamite
IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 76%
Napeti triler o utrci protiv vremena nakon što neidentificirana raketa pogodi SAD. U glavnim ulogama Idris Elba i Rebecca Ferguson.
SAD, 2025., Triler, Terorizam
5. Shrek Forever After
IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 57%
U četvrtom nastavku Shrek sklapa dogovor s Rumpelstiltskinom, no biva prevaren i završava u izokrenutom svijetu gdje ga Fiona ne poznaje. Animirani klasik za sve generacije!
SAD, 2010., Animirani
6. Puss in Boots
IMDB: 6.6, Rotten Tomatoes: 86%
Prije upoznavanja Shreka, legendarni Mačak u čizmama kreće u avanturu života uz Kitty Softpaws i Humpty Dumptyja. Glasove posuđuju Antonio Banderas i Salma Hayek.
SAD, 2011., Animirani
7. All I Need for Christmas
IMDB: 6.9
Romantična božićna priča o pjevačici Maggie koja se vraća na obiteljsko imanje i upoznaje poduzetnika Archera. Idealno za blagdansko raspoloženje!
Kanada, 2024., Romansa, Božić
8. Christmas Under the Lights
IMDB: 5.9
Emily se vraća kući kako bi organizirala božićni karneval i susreće zgodnog umjetnika. U glavnim ulogama Heather Hemmens i Marco Grazzini.
Kanada, 2024., Drama, Božić
9. Ballad of a Small Player
IMDB: 5.8, Rotten Tomatoes: 48%
U blještavim kockarnicama Macaua, kockar u bijegu od prošlosti biva očaran tajanstvenom ženom. U glavnoj ulozi Colin Farrell.
Njemačka, 2025., Drama, Psihološki
10. The Woman in Cabin 10
IMDB: 5.9
Novinarka svjedoči zločinu na luksuznoj jahti, no nitko joj ne vjeruje. Napeta misterija s Keirom Knightley i Guyem Pearceom.
SAD, 2025., Triler, Misterij
Ako tražite inspiraciju za sljedeći filmski maraton, ova lista vam otkriva što je trenutno najpopularnije u Hrvatskoj! Što ćete prvo gledati?
