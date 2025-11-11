Ovo je top 10 filmova koji su se gledali na Netflixu ovoga tjedna

Netflix je i ovog tjedna oduševio gledatelje u Hrvatskoj raznolikim filmskim hitovima. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova – provjerite jeste li već pogledali sve favorite ili vas čeka još filmskih poslastica!

Top 10 filmova na Netflixu u Hrvatskoj:

1. Frankenstein

IMDB: 7.7, Rotten Tomatoes: 85%

Ova nova adaptacija klasične horor priče prati dr. Victora Frankensteina (Oscar Isaac), briljantnog ali egocentričnog znanstvenika koji stvara život u svom laboratoriju – čime započinje tragična priča o stvaratelju i njegovom čudovišnom stvorenju. Film režira Guillermo del Toro, a uz Isaaca glume Jacob Elordi, Mia Goth i Christoph Waltz.

SAD, 2025., Horor

2. Mango

IMDB: 5.7

Danska drama o menadžerici hotela koja ne zna stati i vlasniku plantaže manga s tragičnom prošlošću. Dok se svađaju oko zemlje, među njima se rađaju neočekivane emocije. U glavnim ulogama Josephine Park i Dar Salim.

Danska, 2025., Drama

3. Greenland

IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 78%

Gerard Butler vodi obitelj kroz apokaliptičnu utrku za preživljavanje dok komet prijeti uništenjem Zemlje. Priča o hrabrosti, obitelji i ljudskoj prirodi pod pritiskom.

SAD, 2020., Znanstvena fantastika, Katastrofa

4. A House of Dynamite

IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 76%

Napeti triler o utrci protiv vremena nakon što neidentificirana raketa pogodi SAD. U glavnim ulogama Idris Elba i Rebecca Ferguson.

SAD, 2025., Triler, Terorizam

5. Shrek Forever After

IMDB: 6.3, Rotten Tomatoes: 57%

U četvrtom nastavku Shrek sklapa dogovor s Rumpelstiltskinom, no biva prevaren i završava u izokrenutom svijetu gdje ga Fiona ne poznaje. Animirani klasik za sve generacije!

SAD, 2010., Animirani

6. Puss in Boots

IMDB: 6.6, Rotten Tomatoes: 86%

Prije upoznavanja Shreka, legendarni Mačak u čizmama kreće u avanturu života uz Kitty Softpaws i Humpty Dumptyja. Glasove posuđuju Antonio Banderas i Salma Hayek.

SAD, 2011., Animirani

7. All I Need for Christmas

IMDB: 6.9

Romantična božićna priča o pjevačici Maggie koja se vraća na obiteljsko imanje i upoznaje poduzetnika Archera. Idealno za blagdansko raspoloženje!

Kanada, 2024., Romansa, Božić

8. Christmas Under the Lights

IMDB: 5.9

Emily se vraća kući kako bi organizirala božićni karneval i susreće zgodnog umjetnika. U glavnim ulogama Heather Hemmens i Marco Grazzini.

Kanada, 2024., Drama, Božić

9. Ballad of a Small Player

IMDB: 5.8, Rotten Tomatoes: 48%

U blještavim kockarnicama Macaua, kockar u bijegu od prošlosti biva očaran tajanstvenom ženom. U glavnoj ulozi Colin Farrell.

Njemačka, 2025., Drama, Psihološki

10. The Woman in Cabin 10

IMDB: 5.9

Novinarka svjedoči zločinu na luksuznoj jahti, no nitko joj ne vjeruje. Napeta misterija s Keirom Knightley i Guyem Pearceom.

SAD, 2025., Triler, Misterij

Ako tražite inspiraciju za sljedeći filmski maraton, ova lista vam otkriva što je trenutno najpopularnije u Hrvatskoj! Što ćete prvo gledati?