Natječaj za Doru počinje uskoro, ne zna se sudjeluje li i Kedžo

Natjecanje za pjesmu koja će nas predstavljati na Eurosongu trebalo bi biti 13. veljače. Ne zna se još uvijek hoće li se prijaviti i Damir Kedžo, koji ove godine zbog odgode nije mogao nastupiti, a onda se i sam zarazio.

<p>Otpjevao je “Divlji vjetre” na opatijskoj pozornici u veljači ove godine, a prvo što je <strong>Damir Kedžo</strong> (33) napravio jest da je nazvao majku i ponosno joj rekao: “Mama, pobijedio sam na Dori”. Već je sanjao nastup na Eurosongu u Rotterdamu...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>No onda je uslijedio prvi udarac na Kedžinu pobjedu. “Ukazala” se korona, pošast od koje se, nažalost, nedavno i sam razbolio. Taj virus otkazao je ovogodišnje natjecanje za pjesmu Eurovizije. Organizatori su ostavili vrlo fleksibilan izbor, zemlje su mogle poslati sljedeće godine “aktualnog” pobjednika ili organizirati 2021. novo natjecanje. Tad je uslijedio za Kedžu i drugi udarac. HRT je odlučio kako će organizirati novo natjecanje, zahvalio je pjevaču s Kvarnera na pobjedi, koja mu, zapravo, nije donijela ništa. Na Doru se odlazi kako bi predstavljali Hrvatsku na Eurosongu, a to su njemu oduzeli.</p><p>Uskoro će raspisati novi natječaj za prijave na Doru, a kako piše <a href="https://www.jutarnji.hr/scena/domace-zvijezde/kedzo-je-ostao-bez-eurosonga-a-hrt-ponovno-organizira-doru-znamo-i-kada-15024044">Jutarnji</a>, datum natjecanja trebao bi biti 13. veljače.<br/> Ne zna se hoće li se Kedžo ponovno prijaviti, pokušati doći i do druge pobjede kako bi jednom otišao na Eurosong.</p><p>- Trenutačno ne razmišljam o novoj prijavi. Koristimo popuštanje mjera za snimanje novih pjesama jer život nas je naučio da ne uzimamo sve što imamo olako i da kvalitetnije koristimo vrijeme - rekao je Kedžo prije nekoliko mjeseci, kao da je predvidio da će se i on zaraziti.</p><p>U znak podrške kolege su pokrenuli akciju u kojoj pozivaju da se nitko ne prijavi na Doru.</p><p>- Podrška dragih kolega koju sam dobio i podrška ljudi i publike koju dobivam svakodnevno je neprocjenjiva - rekao je nedavno skromno pjevač.<br/> </p>