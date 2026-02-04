Natjecatelj iz 'Potjere' zbunio gledatelje, ali i Joška: Ima li Goran doista 65 godina?

Epizoda HRT-ove “Potjere” koja je emitirana u ponedjeljak donijela je, uz napetu igru, i neočekivanu internetsku senzaciju. U središtu pozornosti našao se natjecatelj Goran Subašić iz Šibenika, koji se predstavio kao 65-godišnji cvjećar — no njegov mladolik izgled odmah je izazvao nevjericu.

Foto: HRT/Screenshot

Voditelj Joško Lokas kroz šalu mu je poručio da mu preda kontakte iz mobitela ako zaista ima 65 godina, na što je Goran uzvratio da se “dobro drži” zahvaljujući posebnim kremama za lice, “možda i ne sasvim legalnima”. Studio je prasnuo u smijeh, ali priča tu nije stala.

Društvene mreže brzo su se užarile. Gledatelji su masovno komentirali da Goran izgleda barem 20 godina mlađe, a neki su se čak raspitivali o “čudesnoj kremi”. Goran je dodatno podgrijao priču duhovitom objavom u kojoj je tvrdio da koristi skupu kremu od egzotične biljke s Papue Nove Gvineje te u šali ponudio da je proda zainteresiranima.

Ipak, pokazalo se da je riječ o dobroj zafrkanciji. Osobe koje ga poznaju otkrile su da se Goran samo našalio na račun svojih godina, a dostupni podaci upućuju na to da je rođen 1980. godine.

Novim postom na Facebooku Goran je otkrio da se dobro zabavlja..

"...no nećemo sad u filozofiju i kritiku društva, ovaj post je tu samo radi ZABAVEEE, weee. P.S. U jednom trenutku moje godište na Google je bilo najguglaniji "pojam" u HR...Ovo je jedan izvrstan sociološki eksperiment...Kakav luna park, weee...", napisao je Goran.

Osim što je privukao pažnju izgledom i humorom, Goran je u kvizu pokazao i zavidno znanje — u brzopoteznoj minuti osvojio je 4.000 eura. Iako njegova ekipa kasnije nije imala sreće na ploči, njegov nastup ostao je jedna od najupečatljivijih epizoda sezone.