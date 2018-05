Natjecatelji su ljuti radi Barice i Ružice: 'Njima se sve oprosti'

Žiri je pohvalio sestrične Ružicu i Baricu za trud, jer su u 60 minuta uspjele napraviti čak tri različita jela: slanu štrudlu, ragu od teletine s pljukancima i teleći odrezak s mahunama.

Foto: RTL televizija

- Ovo možemo smatrati jednim lijepim obiteljskim ručkom. Tko ovako nešto doživi kod kuće u 60 minuta, neka se javi - rekao je oduševljeni Mate Janković koji je Zeličankama dao devetku. Mateja Domitrović Sabo njihova jela je ocijenila desetkom, jer su od malo stvari i s dva osnovna začina napravile zbilja fini obiteljski ručak. Čak ih nije mogla sankcionirati zbog manjka namirnica koje su su bile na popisu, a zaboravile su ih uzeti iz Spara.

Foto: RTL televizija

- Ne znam konkretno što reći. Probale smo svako jelo u ovom showu i u većini slučajeva njihova jela nisu za te ocjene koje dobiju. A nit su imale sve namirnice, a opet se njima sve to oprosti. To ti je kod Ružice i Barice kao da su u 321Ružica i Barica - opisale su Ivana i Loreta svoje dojmove kada su vidjeli da je žiri dodijelio visoka 35 boda sestričnama iz Zeline. S njima se slaže i Nikolina koja smatra da su jela prejednostavna za ovu fazu natjecanja.

Foto: RTL televizija

Naime, Loreta i Ivana te Nikolina i Otto su pred žiri donijeli po jedan tanjur, koji baš i nisu briljirali na kušanju. Zadranke su imale previše vodenastog fazana u umaku s tvrdim okruglicama i 'živim' povrćem, što Ivan Pažanin nikako nije mogao oprostiti, te im je dao trojku.

- Pažaninu se mi ne sviđamo, prenapadni smo za njega… On misli da nas dvije ne znamo kuhati i gotovo! On je strog! Njemu ako nije dobro, on da trojku ili četvorku. Okrutna je ta trojka, plakat ćemo u wc-u - istaknule su Ivana i Loreta što misle o strogim kriterijima splitskog chefa.

Nikolina i Otto imali su najbolju namjeru impresionirati žiri, ali Mate se pokazao kao tvrd orah. Njihovi tortelini punjeni porilukom, tikvicama i janjetinom je bilo ukusno, ali je patilo od nedostatka 'uzbuđenja'.

Foto: RTL televizija

- Njih dvoje možda misle da će živjeti na lovorikama, no to ne postoj u ovom formatu. Morat će zapeti, dati sve od sebe, a moraju se malo više ugledati na Ružicu i Baricu, koje su puno starije i puno više su dale. Nije dovoljno zamotati tri tortelina i reći – to je to! Ja s tim ne želim u finale - objasnio je Mate svoje mišljenje o njihovom jelu, koje je pokupilo ukupno 26 boda.

Posljednje mjesto na tablici zasad je rezervirano za Davorku i Vjeku koji su pripremili vizualno ne tako 'apetitlih' tanjure, pa ih je žiri zamolio da se što prije fokusiraju na prezentaciju.

Hoće li se s novim zadatkom promijeniti i bodovno stanje na tablici, pokazat će novi nastavak showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!', i to već sutra, u utorak, 22. svibnja u 21:30 na RTL-u.