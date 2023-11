Natjecatelji tražili čak tri sata za repliku: 'Punjena pralina zvuči točno kao Mario Mandarić...'

Budući da su se u nominacijama našli svi kandidati zbog izjednačenog rezultata u gastroduelu, svi su mogli dobiti glas od svojih kolega.

Natjecatelji su glasove većinom dali Sari i Ana-Mariji koje su vodile timove. Sarah je nominirala Petra zbog, kako je navela kreme koja je kasnila, pa je istaknula da je zbog toga torta kasnije stavljena u frižider i nije se uspjela ohladiti.

- Nije me to iznenadilo, znam zbrajati i znam kakvi su odnosi u kući. Bilo je za očekivati - kazao je Petar koji smatra da nije predugo radio kremu i da nije mogao utjecati na to koliko će se torta brzo hladiti.

Foto: NOVA TV

Ana-Maria je nominirala Josipa zbog piletine koja nije bila sočna.

- Apsolutno nije validan argument. Nije napomenula da je trgana piletina bila njezina i Lukina ideja, da je Lara napravila mlinac koji je bio žilav, Lukin je luk zagorio, plejting je bio katastrofalan - naveo je Josip smatrajući da Ana-Maria ovime štiti Luku.

Foto: NOVA TV

'Prestani, u istom si košu'

Na pitanje tko bi nominirao Dominika da nema imunitet, ruke su podigle, Sarah, Gaia i Lara. Zamjerili su mu što je stavio previše ulja u pastu od lješnjaka i oraha.

- Lakše im je nominirati mene jer su htjeli zaštiti jednu osobu – Gaiju, jer je vide u finalu - istaknuo je on te nominirao Gaiju.

Kad je ona počela negodovati zašto ju je nominirao, Manuel je neočekivano stao u Dominkovu obranu:

- Po čemu je Josip zaslužio glas ili Petar? Prestani, u istom si košu kao i oni, kao i svi mi.

U ciklusu spajanja nespojivog očekuje ih test prepun kontrasta.

- Hladne sam glave i idem na sve ili ništa - rekla je Ana-Maria pred stres-test, a Josip je dodao da mu je ona svojim glasom za eliminacije dala snage više nego ikada.

Foto: NOVA TV

Kandidate dočekao izazov chefa Mandarića

Da bi ostali u MasterChefu, kandidati moraju replicirati jelo ispod zvona čiji je autor chef Mario Mandarić.

- Vrijeme je da odete korak dalje, da budete kreativni. Iako je moje jelo nešto što se naizgled ne može spojiti, kad ga probate ima savršenog smisla - opisao je chef Mandarić.

Janjetina sa sipom, gel od krastavaca te čokoladna pralina punjena Mousseom od janjećeg mozga.

Sarah je otkrila da nije jela meso do svoje 15. godine i da je ovo pravi stres test u kojem će pomaknuti svoje okvire.

- Pralina punjena Mousseom od mozga zvuči točno kao Mario Mandarić - komentirao je Petar.

Foto: NOVA TV

Ana-Maria zabrinuta je kako će sve stići napraviti, iako im je neke komponente gotove donio chef.

Kandidate je zabrinula i količina namirnica koju su dobili u košaricama, pa su tražili da im se za pripremu da tri sata, ali dobili su samo 75 minuta.

Kako će se snaći, doznat ćemo u sljedećoj epizodi.