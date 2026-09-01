NBA zvijezda O'Neal pokazao ružičaste nokte sa šljokicama

Umirovljena NBA zvijezda Shaquille O'Neal (54) objavio je na svom Instagramu modni savjet za muškarce, promovirajući sandale s otvorenim prstima kao ovosezonski hit. No, više od samih sandala, pažnju je ukrala njegova pedikura sa šljokičastim ružičastim lakom.

U kratkom videu, legendarni košarkaš pokazao je tradicionalne kožne sandale, takozvane huarache, te uputio poruku ženama.

​- Dame, ako vaš muškarac nema ovakve, morate ga ostaviti - rekao je Shaq kroz smijeh i dodao: "Vraćam ih u modu! Hej, sandale s otvorenim prstima!".

Objava je izazvala lavinu komentara. Dok su se jedni šalili na račun veličine njegovog stopala (nosi broj 56), drugi su se osvrnuli na neobičnu boju laka. "Potrošio si pola košare za piknik da napraviš jednu sandalu", "Gdje je upozorenje prije ovakvog prizora?", bili su samo neki od duhovitih komentara.

Iako je mnoge iznenadio, O'Nealova ljubav prema pedikuri nije novost. U svom podcastu The Big Podcast with Shaq priznao je da na tretmane redovito troši oko tisuću američkih dolara. Razlog je, kako kaže, vrlo jednostavan.

Foto: Marko Dimic/PIXSELL

​- Dajem oko 1000 dolara jer znam da mi stopala smrde. Znam da su ružna i volim ih lakirati. Lakiram ih jer su ružna i želim da izgledaju lijepo - objasnio je.

Otkrio je da preferira "šljokice i razne dizajne" te da je sve počelo još dok je aktivno igrao, i to na poticaj njegove majke.

​- Jednom mi je otpao nokat i nisam htio igrati utakmicu. Mama me pitala zašto, a ja sam joj objasnio. Učinila je nešto i stavila mi crveni lak na to mjesto. Te sam večeri zabio 40 koševa - prisjetio se Shaq. Od tada je, kaže, nastavio s tom navikom.

*uz korištenje AI-ja

