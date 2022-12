Ne bi ih se usudio nositi baš svatko: Shakira u Rimu nosila čudne sandale od 6 tisuća kuna

Pjevačica Shakira (45), koja od sredine ove godine zbog prekida s nogometašem i dugogodišnjim partnerom Gerardom Piqueom (35), privlači sve veću pozornost javnosti, trenutno odmara u Rimu. Shakiru su na ulicama talijanskog grada 'uhvatili' paparazzi. Bila je u društvu sinova Milana (9) i Sashe (7), a svu pažnju ukrale su njezine neobične cipele.

Pjevačica i djeca bili su u blizini poznatog restorana, gdje je ona plijenila pažnju modnom kombinacijom. Na sebi je imala bijeli gornji i donji dio trenirke, narančastu jaknu, bijelo-zelenu kapu, torbicu brenda Balenciaga i Bottega Veneta sandale. Skupocjene sandale u pomalo neskladnoj kombinaciji začudile su mnoge, a ponajviše zato što su se ispod njih vidjele zelene čarape pjevačice.

Foto: SCAN, ANVE

Inače, cijena sandala na službenim stranicama brenda je oko 900 eura, odnosno 6000 kuna. Ovakvu hrabru kombinaciju, moramo priznati, ne bi se usudio nositi baš svatko.

Foto: SCAN, ANVE

Podsjetimo, posljednjih nekoliko mjeseci nije bilo lako za pjevačicu. Strani mediji pisali su o različitim nagađanjima vezanim uz njihov prekid, a uz to, pjevačica se brani na sudu zbog navodnih poreznih prekršaja koje je počinila u razdoblju od 2012. do 2014. godine. Ona ne priznaje krivicu i govori kako do 2015. godine nije bila državljanka Španjolske.

Uz to počelo se šuškati da je u vezi s instruktorom surfanja.

- Iz poštovanja prema mojoj djeci i ranjivom trenutku kroz koji prolaze, molim medije da prestanu s nagađanjima. Nemam partnera i ništa osim potpune posvećenosti svojoj djeci i njihovoj dobrobiti - rekla je Shakira i u startu demantirala takva nagađanja.

Foto: Instagram/Gerard Pique/Bar Rafaeli

