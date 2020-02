Ne izlazi vam se? Nema veze: Najbolji filmovi za Valentinovo

Stiglo nam je Valentinovo. Dan zaljubljenih. Neki su u vezi, neki su solo. Neki će izaći, a neki će ostati kod kuće. Za ove koji su odlučili opustiti se u toplini svojeg doma, nebitno jesu li u vezi, braku, kompliciranoj vezi, ili pak sami, donosimo pregled najboljih romantičnih filmova za Valentinovo. Sve što vam treba za ovakvo Valentinovo je kauč, televizija i, po mogućnosti, koja čaša vina.

1. You've got mail

Znaju se i ne podnose se, veliki su rivali u poslu, ali zapravo se vole... Sjajan film Toma Hanksa i Meg Ryan.

2. Crazy stupid love

'Galeb' Ryan Gosling odluči pomoći Steveu Carrelu da zaboravi na ženu, ali stvari se ubrzo zakompliciraju. Dobar romantičan film, ali i jako dobra komedija.

3. La la Land

On je pijanist, ona je glumica. Oni se zaljube.

4. Forgetting Sarah Marshall

Poznati rocker ukrao mu je djevojku, pa Jason Segel odluči otići na Havaje. A tko ga tamo dočeka? Baš taj rocker (Russell Brand) s njegovom djevojkom. Ako vam se svidio prvi dio ove romantične komedije, vjerojatno ste upoznati i s nastavkom 'Get Him to the Greek'. 5. Lady and the tramp

Vjerojatno najromantičniji crtić iz tvornice Disneyja. Sjajan izbor za Valentinovo.

6. When Harry met Sally

Hoće li i može li seks uništiti dobro prijateljstvo doznajemo u ovom hit filmu iz 1989. godine.

7. Valentines day

Neki se pomire, neki prekinu. Hektično Valentinovo sa sjajnom glumačkom postavom.

8. Pretty woman

On je bogati biznismen, a ona je prostitutka. Jedna od najboljih romantičnih komedija u povijesti. I na stoto gledanje je zabavna.

8. Notting hill

Opet Julia Roberts i opet genijalna romantična komedija. I ova je jednako dobra na prvo i na deseto gledanje.

9. Notebook

Stoput ispričana priča o siromašnom dečku i bogatoj djevojci.

10. Brokeback mountain

Ovakav 'western' vaš djed sigurno ne bi očekivao. Odličan film o zabranjenoj ljubavi dvojice kauboja.

11. Dirty dancing

Kultni film s nekoliko legendarnih scena i odličnom muzikom uvijek je dobar izbor, a pogotovo danas...

12. Love actually

Božićni film u veljači. Uvijek odlična opcija. A i glumačka postava.

13. Sleepless in Seattle

Sin odluči svojem ocu udovcu pronaći savršenu ženu. Meg Ryan opet briljira u ovom žanru.

14. An affair to remember

Gledali ga nismo, ali visoko je na svim stranim listama pa ga eto i mi stavljamo na svoju. Kako IMDB kaže, riječ je o romantičnoj drami I mjuziklu. Više od toga vam ne bi rekli da vam ga ne 'spojlamo' ako se odlučite za njega. 15. Casablanca

Kultni klasik Humphreyja Bogarta i Ingrid Bergman. Dobitnik tri Oscara jedan je od bezvremenskih filmova.

Foto: IMDB

