Ne nalikuje sebi: Karleuša se zaboravila 'popeglati' na videu

Poznato je kako Jelena rado provuče svoje fotografije kroz Photoshop prije same objave, a taj proces nije zaobišla ni ovaj put. Fotografije s proslave je uredila, no 'izdale' su je snimke koje je objavila

<p>Folk pjevačica <strong>Jelena Karleuša</strong> (42) ovaj je tjedan svojim kćerima <strong>Niki</strong> (11) i <strong>Atini</strong> (12) priredila rođendansku proslavu za pamćenje u svom dvorištu u Beogradu. Sve je izgledalo kao iz bajke, a trenutke je pjevačica ovjekovječila fotografijama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča Jelene Karleuše</strong></p><p>Osim mnoštva fotografija s djevojčicama, 'okinula' je njih nekoliko na kojima je pozirala sama. Poznato je kako Jelena rado provuče svoje fotografije kroz Photoshop prije same objave, a taj proces nije zaobišla ni ovaj put. U mini suknji i topu pokazala je 'isklesane' noge, a njezini pratitelji hvalili su je na račun izgleda.</p><p>Fotografije su ubrzo skupile više od 70 tisuća lajkova, a neki su joj poručili kako izgleda kao da ne stari i da je prava diva.</p><p>No 'izdala' se snimkama koje je objavila na Instagram 'storyju'. Nije baš toliko preplanula kako izgleda na fotografijama, noge joj nisu 'popeglane', a i u licu je drugačija. Čini se kako se na snimkama ipak zaboravila 'popeglati'.</p><p>S obzirom da je njezina odjevna kombinacija više otkrivala no što je sakrivala, nije bilo teško primijetiti kako ipak nije sve savršeno 'posloženo' kako ona to voli pokazivati.</p><p>Ovo nije prvi put da su je odale fotografije koje nisu prošle kroz Photoshop. Jednom su je prilikom paparazzi snimili dok je dolazila na snimanje 'Zvezda Granda'. Iako se sredila od glave do pete, i tada su joj 'provirili' sitni nedostaci koje inače redovito prekriva.</p><p> </p>