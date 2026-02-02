CRVENOKOSA LJEPOTICA
FOTO Svi su zinuli! Pjevačica na Grammyje došla u haljini koja je piercinzima zakačena za grudi
Chappell Roan, američka pjevačica poznata po svom osebujnom stilu i camp estetici, na crvenom tepihu dodjele Grammyja u Crypto.com Areni u Los Angelesu pojavila se u izdanju koje je ostavilo sve prisutne bez daha. Njenu haljinu su za grudi pridržavali piersinzi na bradavicama, dok joj se na golim leđima isticala ogromna tetovaža. Tijekom same dodjele nagrada odlučila se ipak za nešto čednije izdanje.