A post shared by Afrodita\ud83d\udc8b (@hotafroditaofficial) on Jul 27, 2020 at 12:02pm PDT

Osim grudi, u prvom planu na fotografijama joj je i stra\u017enjica, za koju su je mnogi pitali je li prirodna. Komplimenata za goli\u0161avo fotografiranje, naravno, ne nedostaje.

- Sadr\u017eaj je za starije od 18 godina. Dobivam od korisnika redovito komplimente, podr\u0161ku, ideje. Zadovoljni su mojom stranicom - otkriva nam Claudia.

Iako bi se pretpostavilo da djevojke koje objavljuju goli\u0161av sadr\u017eaj na OnlyFans platformi nemaju de\u010dka, \u010dini se kako su to samo krive predrasude. Poput mnogih djevojaka, od kojih neke \u010dak u svoj sadr\u017eaj na toj stranici uklju\u010de i partnere, i Claudijino srce je ve\u0107 ukradeno.

- Zauzeta sam. Moj partner prihva\u0107a to \u010dime se bavim. \u0160to se ti\u010de obitelji, majka i prijateljice su mi podr\u0161ka. Drugi nemaju posebno mi\u0161ljenje o tome. Kad je lova u pitanju, dobro je - ka\u017ee Claudia. Iako su joj prva ljubav \u0161minka i kozmetika, kad pro\u0111e krizna situacija uzrokovana pandemijom korona virusa, Claudia ne planira odbaciti svoj OnlyFans profil. Voljela bi prona\u0107i ravnote\u017eu izme\u0111u posla i goli\u0161avog fotografiranja te na oba na\u010dina zara\u0111ivati novac.

- Kad pro\u0111e korona, planiram se baviti i \u0161minkanjem i OnlyFansom. Oboje volim jednako - zaklju\u010duje mlada kozmeti\u010darka. Ina\u010de, iza ove platforme stoji Timothy Stokely (37), kojeg su prozvali \"kraljem ku\u0107nih uradaka\". U karanteni mu je biznis procvjetao i zaradio je oko deset milijardi kuna. On sad \u017eivi u skupocjenoj vili u Stortfordu.\u00a0

'Ne mogu naći posao u struci pa se sad skidam i tako zarađujem'

Claudia Sentinella slika se za OnlyFans jer ne može pronaći posao. Po zanimanju je vizažistica i kozmetičarka, ali plan o zaposlenju pomrsila joj je korona. Partner je podržava u golišavom poziranju

<p>Otkako je procvjetala platforma OnlyFans, sve više Hrvatica se skida za nju i tako zarađuje novac. Među njima je i <strong>Claudia Sentinella </strong>(24), koja na društvenim mrežama ima umjetničko ime Afrodita. Djevojka dolazi iz Trogira i po zanimanju je vizažistica i kozmetičarka, no trenutačna situacija s pandemijom korona virusa onemogućila joj je da radi u struci.</p><p>- Posao u struci kao kozmetičarka nisam mogla pronaći, iako sam ga tražila. Taj tip posla sam baš voljela, a grana koja mi se najviše svidjela je bila šminka. Stoga sam išla u Splitsku školu ljepote za vizažiste kako bih bila bolja u tome. Na proljeće sam željela privatno se početi baviti šminkanjem, ali zbog korona virusa to nije bilo moguće - govori nam Claudia.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Osnivač stranice OnlyFans 'vrti' milijune, snimaju se i Hrvatice</strong></p><p>Stoga je došla na ideju da poput mnogih influencerica i Hrvatica otvori profil na sve popularnijoj platformi OnlyFans.</p><p>- Napravila sam svoj profil na OnlyFansu prije otprilike tri tjedna. Zadovoljna sam početnom zaradom. Nikada počeci nisu lagani i teško se probiti. No, svejedno mislim da mi dobro ide i da guram svoj imidž - govori nam.</p><p>Upravo manjak ponuda poslova u struci vizažistice i kozmetičarke nagnao ju je da se počne skidati za novac putem interneta.</p><p>- Otvorila sam OnlyFans radi zarade, ponajprije zbog nemogućnosti nalaska posla. Ne smeta mi niti imam predrasuda po pitanju pokazivanja svog tijela u javnosti - rekla je Afrodita.</p><p>Kako je napomenula, svaki novi početak je težak, ali njoj fotografiranje u golišavim izdanjima nije predstavljalo problem.</p><p>- Nije mi bilo čudno nimalo jer se osjećam privlačno kao osoba. Imam dosta samopouzdanja i jak karakter. Otvoreni sam tip osobe - riječi su kojima se Claudia opisala.</p><p>Mjesečna pretplata na njezin OnlyFans profil, na kojemu objavljuje eksplicitne snimke i slike, iznosi 15 dolara, odnosno nešto više od 90 kuna. S vremenom će ta cijena rasti.</p><p>- Zasad se još nisam uspjela osamostaliti, ali se nadam da će to biti uskoro - govori nam. U svega tri tjedna, prikupila je 20 pretplatnika koji redovito prate njezin sadržaj.</p><p>- Zadovoljna sam kako napreduje - iskreno nam govori Claudia. Nove fotografije objavljuje više puta tjedno, a prije njega obavezno na Instagramu objavi mali uvid u njezin OnlyFans profil. Na Instagramu je skupila već dvije tisuće pratitelja, koji prate kad će izaći neka nova seksepilna slika ili snimka.</p><p>Osim grudi, u prvom planu na fotografijama joj je i stražnjica, za koju su je mnogi pitali je li prirodna. Komplimenata za golišavo fotografiranje, naravno, ne nedostaje.</p><p>- Sadržaj je za starije od 18 godina. Dobivam od korisnika redovito komplimente, podršku, ideje. Zadovoljni su mojom stranicom - otkriva nam Claudia.</p><p>Iako bi se pretpostavilo da djevojke koje objavljuju golišav sadržaj na OnlyFans platformi nemaju dečka, čini se kako su to samo krive predrasude. Poput mnogih djevojaka, od kojih neke čak u svoj sadržaj na toj stranici uključe i partnere, i Claudijino srce je već ukradeno.</p><p>- Zauzeta sam. Moj partner prihvaća to čime se bavim. Što se tiče obitelji, majka i prijateljice su mi podrška. Drugi nemaju posebno mišljenje o tome. Kad je lova u pitanju, dobro je - kaže Claudia. Iako su joj prva ljubav šminka i kozmetika, kad prođe krizna situacija uzrokovana pandemijom korona virusa, Claudia ne planira odbaciti svoj OnlyFans profil. Voljela bi pronaći ravnotežu između posla i golišavog fotografiranja te na oba načina zarađivati novac.</p><p>- Kad prođe korona, planiram se baviti i šminkanjem i OnlyFansom. Oboje volim jednako - zaključuje mlada kozmetičarka. Inače, iza ove platforme stoji Timothy Stokely (37), kojeg su prozvali "kraljem kućnih uradaka". U karanteni mu je biznis procvjetao i zaradio je oko deset milijardi kuna. On sad živi u skupocjenoj vili u Stortfordu. </p>