Ne mogu zakopati ratnu sjekiru: Unatoč unosnoj ponudi, ništa od ponovnog okupljanja Smithsa...

Postoji svjetlo koje se nikad ne gasi, glasi grubi prijevod jednog od najvećih hitova rock grupe The Smiths, ali očito kod njih postoji i ratna sjekira koju ne mogu zakopati.

Foto: Profimedia

Britanski bend nastao je 1982. i brzo je osvojio srca publike, ali raspali su se već 1987. zbog nesuglasica između frontmena Morrisseya i gitarista Johnnyja Marra.

Prošlog mjeseca Morrissey je tvrdio kako je bend dobio unosnu ponudu za ponovno okupljanje radi turneje 2025. i da je bio spreman na to, ali da je Marr ignorirao ponudu. Prošlog tjedna kazao je i kako gitarist blokira izdavanje albuma najvećih hitova benda.

Grgur Zucko/PIXSELL | Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

Frontmen je putem svoje stranice dodao kako je gitarist stekao prava na ime 'Smiths', što mu je dalo mogućnost da ide na turneju kao The Smiths s drugim glavnim pjevačem, što je vjerojatno 'uskratilo Morrisseyu značajna financijska sredstva za život'.

Gitarist je potvrdio da nije 'ignorirao ponudu' nego je jednostavno rekao 'ne'. Dodao je i da je zaustavio album najvećih hitova jer ih je previše.

Nakon raspada matične grupe Steven Morrissey nastavio je solo karijeru i od 1988. do danas objavio je desetak studijskih albuma.

Svađe u sastavima sve su češće. Tako je nedavno grupa Jane's Addiction prekinula turneju zbog tučnjave frontmena i gitarista na pozornici.

No mnogi obožavatelji Oasisa došli su na svoje krajem kolovoza, kad je odjeknula vijest da se grupa vraća na scenu.

Foto: PAUL YEUNG/REUTERS

Slavni britanski bend potvrdio je da će se ponovno okupiti i odraditi turneju koja uključuje 14 nastupa u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj u 2025. godini.

Svađa između braće Liama i Noela Gallaghera dovela je do raspada grupe 2009. godine, nakon što su osvojili simpatije mnogih slušatelja alternativne rock glazbe, a bili su i vodeći bend '90-ih s hitovima poput 'Wonderwall' i 'Don't Look Back In Anger'.