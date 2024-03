Alka Vuica za 24sata: Plakala sam kada je Brena otpjevala pjesmu koja je sad najslušanija

Dok su se njezini stihovi i hitovi pjevali na sav glas, naša legendarna pjesnikinja i pjevačica Alka Vuica u tišini je pripremala album o kojem je dugo sanjala. Svoja znanja, vještine i talent udružila je s onima koje ima njezin kolega i prijatelj, sarajevski glazbenik Zoran Šerbedžija ZoKk . Još na ljeto 2018. godine počeli su raditi na pjesmama za glam rock album 'Vrijeme za nas', a danas vjeruju da su uspjeli snimiti 'dobar komad muzike' te će ga uživo odsvirati ovoga četvrtka, 21. ožujka, u Klubu Komedija u Zagrebu. Bio je to odličan povod da porazgovaramo s glazbenim duom i otkrijemo detalje o njihovoj suradnji i prijateljstvu. Kao svjedoci jednog vremena usporedili su današnje trendove s onima iz 80-ih i 90-ih godina prošlog stoljeća, a Alka se dotaknula i plaćanja tekstova.

- Oduvijek sam bila rokerica u duši i cijelim svojim stavom, ali me život odveo u pop. Valjda što si stariji, sve dulje nešto pripremaš, pa smo tako i ovaj album. Neke Zoranove pjesme postojale su na engleskom, a njegove melodije dale su mi mogućnost da napravim tekstove bez limita. Mislim da ima puno poezije u tekstovima, nisu klasični kao kad pišem za pop pjesme, pa sam prisiljena pisati kao da radim neku križaljku - opisuje nam Alka i dodaje:

- Bilo je pitanje hoćemo li raditi album na engleskom jeziku, da napravimo svjetsku karijeru (haha). Zoran se nadovezao na to: 'Budući da smo mladi i perspektivni, dogovorili smo se da ćemo prvo balkansku karijeru pa ćemo u svijet kad odrastemo'.

Ideja je nastala u Sarajevu

Šerbedžija nam kaže i da ga je osvojila Alkina boja glasa, a 'suradnja se dogodila spontano, kao i sve u rock and rollu, u kojem pjesme dolaze iz srca'.

- Bio sam gost kod Alke u emisiji 'Vidimo se u Sarajevu' i, kad smo se noć prije svi našli da se dogovorimo o konceptu, ja sam skontao da je njen glas genijalan za ono što sam već imao na engleskom. Taj sound i interpretacija podsjetili su me na Nicka Cavea - opisao nam je Zoran, jedan od članova Crvene jabuke s kraja '80-ih.

Alkine omiljene pjesme s albuma su 'Singlica' i 'Vodi me odavde', dok Zoran posebno voli 'Kuću iz žurnala' i 'Vrijeme za nas'. Oboje se slažu da im je 'Kraj je kraj' u top 3.

Obradila pjesmu koju je oduvijek voljela

Na njihovoj ploči našla se i punkie obrada hita 'Danas sam luda', čije je stihove Alka prvo napisala za sebe, a poslije prepustila Josipi Lisac.

- Za nju sam tekst napravila prije nego što sam počela pjevati, za neki svoj album jednog dana. Kad smo radili Josipin album, zaključili smo da joj nedostaje brza pjesma i ja sam Karlu Metikošu odrecitirala taj tekst i on je krenuo svirati. Tako smo tekst prilijepili uz glazbu i pjesmu sam prepustila Josipi. Oduvijek sam je htjela pjevati jer govori o meni, jer imam te dane kad sam potpuno luda, kaže nam Alka i dodaje da je cijeli album odsviran uživo. Dražen Scholz na bubnjevima zajedno s Dadom Marinkovićem, Fedor Boić je odsvirao klavijature, Šerbedžija gitare i bas gitare, a produkciju su zajedno s njim radili Arijan Vuica i Srđan Sekulović Skansi.

Nekoć je prodaja nosača zvuka bila u stotinama tisuća primjeraka, a danas se, kažu Alka i Zoran, oni izdaju iz ljubavi.

- Danas je muzika potrošna roba, posebno u novom zvuku što mladi snimaju. Rijetko se nađe pjesma koja ne prođe nakon mjesec, dva - kaže nam Alka, a s njom se slaže i Šerbedžija. Vuica se prisjeća svojih prvih ploča kad je imala 13 godina, jedna je bila singl Davida Bowieja 'Life on Mars?', a druga 'Bad bad boy' Nazaretha. Zoran je također odrastao uz svjetske izvođače, poput Toma Jonesa i The Beatlesa, a tata mu je njihove ploče donosio iz Londona sa specijalizacije.

Pisala za Brenu, Bekutu, Grdovića, Olivera, Tajči...

Našoj proslavljenoj autorici dan danas dolaze pozivi da napiše hitove raznim glazbenicima, a ističe da joj se ne sviđa trend u trap i rap tekstovima.

- Tekstualni pristup ponižava žene i stalno su neke materijalne stvari, droga, seks... To utječe na razmišljanje, muzika te odgaja. Oni su to naslijedili iz nekakve geto priče koja je krenula iz Amerike. Nisam čula ni jedan tekst koji bi me naježio, da je poetičan. Grozno mi je to jer smatram da umjetnost mora oplemenjivati ljude - objašnjava nam Alka, koja je tijekom karijere pisala tekstove za razne žanrove, a nedavno je radila na albumu srpske narodne pjevačice Ane Bekute, dok je pjesma Lepe Brene 'Ljubav nova', čije je stihove pisala, proglašena najslušanijom u Bugarskoj.

- Brena me rasplakala kad je otpjevala tu pjesmu. Sad me baš zanima koliko ću love dobiti od Bugara, ha ha. Kod nas je i dalje problem s neuređenim autorskim pravima i vrćenjem na radiju. Nadam se će radijske stanice primijetiti Zoranov i moj album - kaže nam Alka.

Zoran dodaje da autore nedovoljno cijene i da sve 'ovacije' pokupi izvođač.

- Pjevač ima sreću da je neka pjesma došla njemu u ruke. Nije svjestan da je istu pjesmu mogao otpjevati netko drugi, malo bolje ili lošije. Pjevač je kao trkaći konj, ovisi o timu i da se ne ozlijedi - govori nam sarajevski roker, a Alka dodaje da joj smeta što autore izostavljaju iz potpisa pjesme.

- Danas, kad gledaš Doru, na što sam se već bunila, uopće u potpisu ne pišu autori. To je nedopustivo - kaže Vuica.

Danas se ne ustručava tražiti novac

Ranije je pričala da joj pojedini pjevači ne plaćaju za napisane tekstove, a sad se ta situacija, kaže nam, malo promijenila.

- U ovim godinama mogu tražiti, ali opet sam na neki način bazirana na vrćenje pjesme na radijima - govori nam Alka i dodaje da se umjetnost slabo cijeni.

- Nalazi se na margini zbivanja. Ranije je umjetnost utjecala na politiku, svijet, mindset... Po Zagrebu su 80-ih bili grafiti "Čitajte Miljkovića". On je bio jedan od vrhunskih egzistencijalnih pjesnika. Danas imaš ubij ovog, onog, crkni ovaj, onaj... Već tu vidiš koliko se svijest promijenila. Pisalo je koga da čitaš, a danas koga da ubiješ - istaknula je.

Nema straha za buduće hitove

Potencijalnog nedostatka vlastite inspiracije u budućnosti se ne boji.

- Mislim da inspiracija ne ovisi o godinama nego o akumulaciji. Nekad imam fazu akumulacije, nekad pražnjenja. Nekad prođu mjesec-dva da ne napišem ništa pa onda samo izađe iz mene, kad se nakupi neka količina boli. Kako je meni to posao, zanat svoj znam, mogu se dovesti u stanje da pišem. Ne mogu čekati muze da me posjete. Inspirira me i muzika. Onda si tu pjesmu puštam dok nešto radim, kuham, dok ne postane dio mene. I čim me inspirira, zapisujem. Svaka muzika ima tekst, kao što svaki tekst ima muziku. Treba samo čuti - objašnjava nam Alka i dodaje da uz njene hitove, poput 'Laži me' i 'Otkad te nema' partija i Laibach.

'Dino Dvornik bi bio ponosan na Ellu'

I dok nam Šerbedžija kaže da bi mu bilo draže da se rodio pet godina ranije jer bi se tako 'bolje integrirao u scenu', Alka je istaknula jednu svoju životnu grešku.

- Moj promašaj je što sam prekasno počela pjevati svoje pjesme. Ja sam provincijsko dijete, bila sam uplašena i dugo mi je trebalo da skupim hrabrosti. Imam i taj specifičan glas koji je poprilično ograničen, a opet ima neku svoju ljepotu. Ne mogu otpjevati sve što bih htjela, nemam te mogućnosti. Mada opet, kako ja otpjevam pjesme koje mi pripadaju, ne može ih nitko bolje od mene otpjevati na taj način - kaže nam Alka čiji sin Arian također uspješno pliva u solo vodama i slovi za jednog od začetnika trapa na domaćoj sceni, a surađuje s njihovom obiteljskom prijateljicom Ellom Dvornik.

- Ona progovara na neki novi način kroz svoju generaciju, ne štedeći riječi kao što su 'još je okus na usnama od svih tvojih govana koje sam gutala'. Pa to je fantastično. Tu ima punka, bez obzira na to što je trap. Tko ne kuži, glup je - iskreno opisuje Vuica te dodaje da bi 'Dino Dvornik sigurno bio ponosan na svoju kćer'.

Priprema pjesme Baby Lasagne

Alka je oduševljena i Baby Lasagnom, svojim Istraninom, koji će nas predstavljati na Eurosongu, a u pripremi ima i njegove autorske pjesme.

- Jako mi je drago što je Zsa Zsa odustala i da je on upao jer mislim da imamo šanse za pobjedu. To je dokaz da žiri treba mijenjati, ljudi koji sjede tamo nemaju pojma o pojmu i što se događa u glazbi. Žiri je sramota - poručuje Alka.

Za ideale više ne gine

U predsjedničke zbore se ovoga puta ne planira miješati, kao što je napravila 2009. godine kad se kandidirala, ali itekako ističe probleme u Lijepoj našoj.

- 'Za ideale ginu budale', rečenica je Bore Čorbe koju sam skužila nakon kandidature. Svijetu generalno treba jedna revolucija. Ja sam bila ispred Zelenih. Vjerovala sam da Hrvatska može zadržati svoju eko sigurnost. Da smo se nakon rata prozvali ekološkom državom s prekrasnim izvorima vode, šumama, morem, prirodom, imamo mogućnost za 50-ak godina, kao ekološka država, da budemo jedna od najbogatijih država u Europi - zaključila je Vuica.

