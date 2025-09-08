Obavijesti

Show

Komentari 0
Publika zbunjena, ona mrtva-hladna

Ne, nije šala! Doja Cat pojela je ruž: 'Oh, baš je bio ukusan...'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: < 1 min
Ne, nije šala! Doja Cat pojela je ruž: 'Oh, baš je bio ukusan...'
3
Foto: X/screenshot

Pjevačica je na dodjelu MTV VMA nagrada stigla u Balmain haljini s glamuroznom frizurom i torbicom u obliku ruža. Privukla je poglede već pri dolasku, ali pravi šok uslijedio je kad je zagrizla ruž i pojela ga

Ako itko zna kako iznenaditi publiku, onda je to Doja Cat. Pjevačica je u nedjelju na crvenom tepihu MTV VMA nagrada 2025. u New Yorku šokirala sve prisutne kad je, umjesto da popravi šminku, jednostavno odgrizla komad ruža za usne i pojela ga.

AJOJ, AJOJ... FOTO Pravi flop! Ovo su najgore kombinacije slavnih dama ove godine: Ispadale im i bradavice
FOTO Pravi flop! Ovo su najgore kombinacije slavnih dama ove godine: Ispadale im i bradavice

Doja Cat je na crveni tepih stigla u upečatljivoj Balmain haljini, s frizurom koja je odražavala glamur i torbicom u obliku ruža za usne, koju potpisuje Judith Leiber Couture. Privukla je poglede već pri dolasku, ali pravi šok uslijedio je kad je zagrizla ruž i pojela ga

Na pitanje novinara kakvog je okusa bio ruž, odgovorila je kratko i samouvjereno: 'Oh, bio je ukusan'.

NEOBIČNA MODNA KOMBINACIJA Doja Cat je šokirala na dodjeli Grammyja: Pokazala je previše
Doja Cat je šokirala na dodjeli Grammyja: Pokazala je previše

Na društvenim mrežama uslijedila je lavina reakcija. Dok su jedni pisali 'Kakva kraljica' i 'Potez ikone', drugi su se pitali 'Curo, zašto jedeš ruž?' ili komentirali 'Okej, ovo je stvarno čudno'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pogledajte koliko se Žanamari promijenila: 'Nikad nisam imala problema s kompleksima...'
NAPUNILA JE 44 GODINE

Pogledajte koliko se Žanamari promijenila: 'Nikad nisam imala problema s kompleksima...'

Žanamari Perčić slavi 44. rođendan, a povodom toga donosimo galeriju koja otkriva njezin put. Od prvih nastupa i pobjede u Hrvatskom idolu, preko hitova i transformacija, do današnjeg izgleda kojim oduševljava obožavatelje
FOTO Poznati su i inteligentni: Ove zvijezde imaju visok IQ, a među njima je i jedan Hrvat!
JESTE LI ZNALI?

FOTO Poznati su i inteligentni: Ove zvijezde imaju visok IQ, a među njima je i jedan Hrvat!

Glumili su svakakve likove, neki su bili jako zbunjeni, drugi nisu bili baš najpametniji, a neki su, baš kao i oni - bili potpuni genijalci! Ali nisu samo glumci na ovoj listi, ima modela, glazbenica...
FOTO Guza opet u prvom planu! Celzijusi rastu, Nives je 'užarila' mreže u zebrastom mini bikiniju
VRUĆE IZDANJE

FOTO Guza opet u prvom planu! Celzijusi rastu, Nives je 'užarila' mreže u zebrastom mini bikiniju

Pjevačica je pokazala zavidnu figuru na jahti kod Vrsara. Inače, Celzijus se se redovito pohvali na svom Instagram profilu fotkama gdje pažnju plijeni u badićima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025