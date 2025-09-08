Ne, nije šala! Doja Cat pojela je ruž: 'Oh, baš je bio ukusan...'

Ako itko zna kako iznenaditi publiku, onda je to Doja Cat. Pjevačica je u nedjelju na crvenom tepihu MTV VMA nagrada 2025. u New Yorku šokirala sve prisutne kad je, umjesto da popravi šminku, jednostavno odgrizla komad ruža za usne i pojela ga.

Doja Cat je na crveni tepih stigla u upečatljivoj Balmain haljini, s frizurom koja je odražavala glamur i torbicom u obliku ruža za usne, koju potpisuje Judith Leiber Couture. Privukla je poglede već pri dolasku, ali pravi šok uslijedio je kad je zagrizla ruž i pojela ga

Na pitanje novinara kakvog je okusa bio ruž, odgovorila je kratko i samouvjereno: 'Oh, bio je ukusan'.

Na društvenim mrežama uslijedila je lavina reakcija. Dok su jedni pisali 'Kakva kraljica' i 'Potez ikone', drugi su se pitali 'Curo, zašto jedeš ruž?' ili komentirali 'Okej, ovo je stvarno čudno'.