Ne, nije uložila u nekretnine: Taylor Swift otkrila na što je potrošila zaradu od turneje Eras

Iako ima novca za luksuzne vile, privatne avione i dizajnersku garderobu, Taylor Swift odlučila je zaradu od rekordne turneje potrošiti na nešto puno osobnije. Najbogatija glazbenica na svijetu priznala je da milijune nije ulagala u nekretnine ni luksuz, već u - povrat vlasništva nad vlastitom glazbom.

Foto: JENNIFER GAUTHIER/REUTERS

Gostujući u emisiji The Late Show with Stephen Colbert otkrila je kako je potrošila svoju zaradu od 'Eras Tour'

- Moji obožavatelji razlog su zašto sam uspjela vratiti svoju glazbu - poručila je pjevačica.

Tijekom promocije dokumentarca 'Taylor Swift: The Eras Tour / The End of an Era' na Disneyju+, priznala je da joj je ova turneja doslovno promijenila život. Bez nje, kaže, možda nikada ne bi vratila prava na svoju glazbu, ali ni upoznala zaručnika Travisa Kelcea.

NFL zvijezda zaprosio ju je u vrtu svoje vile u Kansasu, vrijedne šest milijuna dolara, a zaručnički prsten izrađen je u suradnji s dizajnerima Kindred Lubeck i Artifex Fine Jewelry.

Turneja 'Eras Tour' trajala je čak 632 dana, od ožujka 2023. do prosinca 2024., i zaradila više od dvije milijarde dolara od prodaje ulaznica.

- Zaručiti se za ljubav svog života i vratiti svu svoju glazbu bile su dvije stvari koje se možda nikada ne bi dogodile - priznala je Taylor.

U svibnju je službeno objavila - na službenoj stranici Taylor Swift - da sada posjeduje prava na svu svoju glazbu, uključujući prvih šest albuma, koncertne filmove, videospotove i neobjavljene pjesme. U pismu obožavateljima zahvalila im je na podršci, naglasivši da bez njih to ne bi bilo moguće.

- Reći da je ovo ostvarenje mog najvećeg sna zapravo je preblaga rečenica - napisala je.

Prema procjenama Forbesa, neto vrijednost Taylor Swift iznosi oko 1,6 milijardi dolara, čime je službeno postala najbogatija glazbenica na svijetu. Njezin glazbeni katalog vrijedi oko 600 milijuna dolara, isto koliko i prihod od tantijema, dok je film 'Eras Tour' zaradio više od 261 milijun dolara.

Foto: Instagram

Dio tog bogatstva odlazi i na sigurnost. Tijekom turneje imala je 83 osobna zaštitara, a godišnji troškovi sigurnosti navodno prelaze 12 milijuna dolara.

Foto: Instagram

Unatoč svemu, Taylor često bira i manje, nezavisne brendove. Prošle zime nekoliko puta je viđena u kaputima britanskog brenda Charlotte Simone, što je izazvalo pravi prodajni boom.

- Znali smo da je nosila naš kaput jer mi je telefon odmah eksplodirao - priznala je dizajnerica za Vanity fair.