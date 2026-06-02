Ne zanima vas utakmica Hrvatske i Belgije? Evo što sve još ima na televiziji večeras...

Večeras pred malim ekranima očekuje vas prava poslastica! Glavni TV kanali nude bogat izbor – od sportskih prijenosa i napetih serija do uzbudljivih filmova. Pročitajte što ne smijete propustiti u prime timeu i odaberite savršenu večernju zabavu.

HRT 1

HRT 1 donosi informativni i dokumentarni večernji blok. Nakon popularnog kviza "Potjera" u 18:05, slijedi središnji Dnevnik 2 (19:00). U 21:10 na rasporedu je nova epizoda povijesne serije "So Long, Marianne", a informativna emisija "Otvoreno" kreće u 22:05.

HRT 2

Na HRT 2 večeras vas očekuje zanimljiv dokumentarni i filmski program. U 20:15 pogledajte dokumentarni film "Protok – Moć vremena: Vatra i led", a od 21:10 uživajte u akcijskom SF filmu "Zaštitnik" (The Protector, 2003).

RTL

RTL večer započinje dramom "Divlje pčele" u 20:15, a kulinarski show "Igra chefova" slijedi od 21:20. Za ljubitelje akcije i trilera, film "Odbrojavanje" počinje u 23:25.

NOVA TV

NOVA TV večeras je u znaku nogometa! Prijenos prijateljske utakmice Hrvatska – Belgija počinje već u 17:55 i traje do 19:50, a zatim slijede "Dnevnik Nove TV" (20:00) i popularna serija "Daleki grad" (21:20).

RTL 2

RTL 2 nudi večer prepunu akcije i krimića. U 20:05 na rasporedu je "Chicago P.D.", a potom slijede dvije epizode "Zločinačkih umova" od 21:00 i 21:50. Za kraj večeri tu su humoristične serije "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".

DOMA TV

Doma TV donosi maraton hit-serija – od 18:00 pratite "Navy CIS LA", a od 20:40 dvije uzastopne epizode "Navy CIS". Od 21:25 na rasporedu je napeta kriminalistička serija "FBI".

FILMSKE PREPORUKE VEČERI:

"Blade Runner 2049" (Star Movies, 22:25) – Vrhunski SF triler Denisa Villeneuvea s Ryanom Goslingom i Harrisonom Fordom, nastavak kultnog klasika.

"Dama" (Star Movies, 20:00) – Akcijska avantura s elementima fantastike koja će vas držati prikovane uz ekran.

"Vječni ciklus komedije: Muškarac s crvenom cipelom" (HTV 3, 22:00) – Legendarna komedija iz 1985. s Tomom Hanksom.

"Elysium" (Nova TV, 00:00) – Distopijska SF akcija s Mattom Damonom za noćne ptice.

"Alibi.com" (HTV 3, 00:26) – Francuska romantična komedija za kraj večeri uz smijeh.

*uz korištenje AI-ja

