Ne želi raditi za 'siću'! Mickey Rourke odbio 100.000 dolara i cijeli niz poslovnih ponuda...

Glumac Mickey Rourke (73) našao se u financijskim problemima. Prošlog mjeseca je dobio obavijest da mora platiti više od 59.000 dolara najma koji je navodno dužan, ili se mora odseliti. Njegovi obožavatelji odmah su mu priskočili u pomoć, no izgleda kako Rourke tu pomoć nije ni tražio.

Kako navodi People, početkom ove godine je pokrenuta kampanja za prikupljanje sredstava za njega, i to na stranici GoFundMe. Pokrenula ju je Liya-Joelle Jones, koja navodi da je asistentice Rourkove menadžerice Kimberly Hines. Na mrežama je navela kako je kampanju za prikupljanje sredstava odobrio sam glumac te da je cilj 'pomoći da pokrije troškove za stanovanje' kako ne bi izgubio krov nad glavom.

No u četvrtak je kampanja stavljena na pauzu. Prikupljeno je 96.789 dolara, što nije tako daleko od cilja koji je postavljen na 100.000 dolara. A u petak je osvanula poruka od Rourkea. U zajedničkoj objavi s World Boxing Newsom, navodi se kako je cijela kampanja 'sramotna'. I prije par dana se glumac obratio javnosti u videu na društvenim mrežama.

- Netko je pokrenuo neku kampanju kako bi mi donirali novac. I to nisam ja, u redu? Da trebam novac, ne bih nikada tražio je*ene donacije - poručio je, između ostalog. Istaknuo je i kako nije ni znao što je GoFundMe.

Njegova menadžerica Hines rekla je za Deadline kako je njezin tim pokrenuo kampanju kako bi mu olakšali situaciju. Sve opisuje kao 'lijepu gestu'.

- Nismo to napravili iz zlih namjera. Novac nije nigdje otišao. Ako ga Mickey ne želi, vratit ćemo ga njegovim obožavateljima - poručila je. U međuvremenu je Rourke smješten u hotel, a sobu plaćaju menadžerica i jedan producent.

Ona je i za TMZ progovorila o njegovim financijskim poteškoćama. Navela je kako je glumac nedavno dobio nekoliko ponuda za posao, odnosno njih šest u posljednja dva dana. No, za njih nije zainteresiran. Bez obzira na financijske probleme, Hines kaže kako Rourke zbog ponosa ne želi prihvatiti posao koji se plaća manje od 200.000 dolara na dan. Također, želi surađivati s vrhunskim glumcima i redateljima s kojima je ranije već radio.