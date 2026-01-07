FOTO Zbog operacija postali neprepoznatljivi: Neke zvijezde su 'pod nož' išle čak 300 puta

Iako se o estetskim zahvatima često govori tiho, u svijetu slavnih oni su postali uobičajena praksa. Mnoge poznate osobe odlučuju se na brojne korekcije, a najčešće su to zahvati na licu, povećanje grudi te liposukcija. Dok su neke zvijezde, poput Dolly Parton i Sharon Osbourne, bez zadrške priznale što su sve mijenjale na svom izgledu, druge se trude prikriti tragove estetskih intervencija.
Glumac i bivši boksač Mickey Rourke bio je na rekonstrukciji lica zbog ozljeda koje je zadobio u tučnjavama.
| Foto: POER
Glumac i bivši boksač Mickey Rourke bio je na rekonstrukciji lica zbog ozljeda koje je zadobio u tučnjavama. |
Foto: POER
Glumac i bivši boksač Mickey Rourke bio je na rekonstrukciji lica zbog ozljeda koje je zadobio u tučnjavama.
| Foto: POER
Kasnije je bio na toliko operacija da više ne nalikuje sebi. Navodno je "pod nož" išao više od 30 puta.
| Foto:
Rourke (71) se ovih dana našao u ozbiljnim financijskim problemima. Obratio se obožavateljima i široj javnosti, zatraživši novčanu pomoć kako bi izbjegao iseljenje iz svog doma u Los Angelesu.
| Foto: VPRF/starmaxinc.com
Navodno je dužan oko 60 tisuća američkih dolara za neplaćenu najamninu. Budući da nije uspio samostalno riješiti situaciju, pokrenuo je kampanju na platformi GoFundMe.
| Foto: LuMarPhoto/PRESS ASSOCIATION
Paparazzi su ga fotografirali ispred kuća, a danas je potpuno neprepoznatljiv.
| Foto: Profimedia
Foto Charles Guerin
Madonna s vremena na vrijeme svojim izgledom iznenadii fanove.
| Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION
Kroz godine je njezin izgled znatno varirao, a nagađa se o faceliftingu, filerima, botoksu i drugim zahvatima, iako ih nikada nije službeno potvrdila.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram
Foto Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto Instagram
Britanska TV zvijezda Cindy Jackson do prije nekoliko godina je držala rekord s čak 52 plastične operacije. Istaknula je kako su joj operacije potpuno promijenile život.
| Foto: Suzan
Koristila je filere, botoks, bila je na liposukciji... Sve to je platila preko 60.000 dolara.
| Foto: Suzan/PRESS ASSOCIATION
Foto ABC
Foto Insagram/screenshot
Američka pjevačica i reality zvijezda Heidi Montag u jednom danu je bila na čak 10 estetskih zahvata. Starleta smatra kako su joj liječnici upropastili karijeru.
| Foto: 24sata
Prije nekoliko godina je rekla kako na tijelu ima više ožiljaka od žrtve automobilske nesreće. Za sve operacije je požalila.
| Foto: pixsell
Foto gotpap/starmaxinc.com
Foto C3396 Boesl
"Kralj popa" Michael Jackson tijekom karijere je bio na brojnim operacijama te je zbog istih često bio tema medija. Preminuo je 2009. godine.
| Foto: ALEXANDER NATRUSKIN/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Jackson je bio na nekoliko operacija nosa, izmijenio je boju kože, a liječnici su mu modificirali izgled brade. Na licu je imao preko 50 zahvata, no točan broj ostalih operacija nije poznat.
| Foto: miguel concha
Foto miguel concha
Foto Instagram/Youtube/Screenshot
Foto PIXSELL/REUTERS/Instagram/kolaz
Foto Profimedia/dpa/Pixsell
Cardi B. kaže kako ne žali zbog operacija na kojima je bila.
| Foto: Christina Horsten/DPA
Pjevačica je prošla preko 10 zahvata, uključujući povećanje grudi i stražnjice, a iako se točan broj operacija ni ne zna, našla se među zvijezdama koje iza sebe imaju najveći broj korekcija.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto MAPE
Foto ROBA, ALCE
Donatella Versace često je primjer plastičnih operacija koje su otišle predaleko. Stručnjaci tvrde da je na operacije išla barem 30 puta, no ona točan broj nikada nije potvrdila.
| Foto: Instagram
Talijanska dizajnerica izmijenila je dijelove lica toliko drastično da su mnogi zaboravili kako je izgledala ranije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Eduardo Munoz
Pjevačica Dolly Parton također nije imala ništa protiv toga da priča o kozmetičkih zahvatima na koje je išla.
| Foto: Jerome Miron/REUTERS
Točan broj nije otkrila, a mediji pretpostavljaju kako je bila na preko 15 zahvata.
| Foto: Jerome Miron/REUTERS
Parton kaže kako je povećala grudi nekoliko puta, bila je na zatezanju lica, ubrizgavala je botoks i druge supstance u lice te je koristila filere.
| Foto: Jonathan Brady/PRESS ASSOCIATION
Foto Instagram
Foto ? Curtis Hilbun/PRESS ASSOCIATIO
Foto Curtis Hilbun
Foto Kathy Hutchins
Foto Curtis Hilbun/PRESS ASSOCIATION
Foto Curtis Hilbun/PRESS ASSOCIATION
Foto Yui Mok
Foto Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Švicarska milijarderka Jocelyn Wildenstein, poznata kao 'žena mačka', na plastične operacije je potrošila preko četiri milijuna dolara.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Preminula je na 1. siječnja 2025. godine.
| Foto: Profimedia/Kirby Lee
Njezina avantura s estetskim zahvatima je započela još dok je bila u braku s Alecom Wildensteinom.
| Foto: Instagram/
Alec Wildenstein je znao komentirati da se Jocelyn prema tijelu odnosi kao prema komadu namještaja te da je čitavo vrijeme gledala što se može popraviti.
| Foto: Instagram/
Foto Instagram/
Foto DAME
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Foto NACA
Foto Profimedia, Instagram, Canva.
Legendarna komičarka Joan Rivers o svojim operacijama je često govorila na nastupima. Preminula je 2014. godine.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Rivers je za života bila na preko 300 zahvata, što je potvrdila u intervjuima. U nastupima se šalila da je bila na 739 operacija.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Foto YouTube/screenshoot
Foto Yui Mok/PRESS ASSOCIATION
Foto Ian West
Legendarna pjevačica Cher ne krije da je išla "pod nož".
| Foto: PBG/PRESS ASSOCIATION
Od početka 80-ih godina do danas je bila na brojnim zahvatima uključujući nekoliko zatezanja lica, liposukciju, a stavljala je i implantate u obraze.
| Foto: Mario Anzuoni/REUTERS
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Foto Youtube/Screenshoot
Foto Lisa OConnor/AFF-USA.com/PRESS A
Foto NIPI
Sharon Osbourne u zadnje je vrijeme bila tema medija zbog lijekova za mršavljenje, a otvoreno je pričala o svim svojim operacijama. Bila je na njih više od dvadeset.
| Foto: YouTube
Osbourne je bila na zatezanju lica, botoksu, povećala je grudi te je nekoliko puta ubrizgala filere, a imala je i brojne druge zahvate o kojima je manje govorila.
| Foto: (C)Steven Bergman/AFF-USA.com
Požalila je zatezanje lica 2021. godine, a rekla je kako je to najgore što je u životu učinila.
| Foto: TheImageDirect.com