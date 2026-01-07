Obavijesti

FOTO Zbog operacija postali neprepoznatljivi: Neke zvijezde su 'pod nož' išle čak 300 puta

Iako se o estetskim zahvatima često govori tiho, u svijetu slavnih oni su postali uobičajena praksa. Mnoge poznate osobe odlučuju se na brojne korekcije, a najčešće su to zahvati na licu, povećanje grudi te liposukcija. Dok su neke zvijezde, poput Dolly Parton i Sharon Osbourne, bez zadrške priznale što su sve mijenjale na svom izgledu, druge se trude prikriti tragove estetskih intervencija.
Mickey Rourke heads out for lunch at Mulberry Street Pizzeria
Glumac i bivši boksač Mickey Rourke bio je na rekonstrukciji lica zbog ozljeda koje je zadobio u tučnjavama. | Foto: POER
Glumac i bivši boksač Mickey Rourke bio je na rekonstrukciji lica zbog ozljeda koje je zadobio u tučnjavama. | Foto: POER
