'Ne želim da nas u karanteni tretiraju kao nerazumnu stoku'

U mjesec i pol sam samo jednom odjenuo hlače. Ne izlazim iz trenirke, niti iz stana. Samo jednom sam provjerio može li auto još upaliti. Sve što treba, obavljaju supruga Milica i sin Relja, rekao nam je Voja Brajović (70).

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

Doajen srpskog glumišta poštuje upute stožera, a one su stroge. Umirovljenici mogu prošetati tri puta tjedno po pola sata, a u kupnju namirnica smiju od 4 do 7 u jutro. Brajoviću nije problem biti doma. Obnavlja kulinarske vještine, čita, recitira, gleda filmove do pet u jutro. Njegovu nedavnu izvedbu 'Svakidašnje jadikovke' Tina Ujevića pogledalo je više od milijun ljudi, a glumac zadovoljno kaže da je Ujević to zaslužio. Jer, 'Svakidašnja jadikovka' nije jadikovka nego poziv na bunt, protest. U izolaciji mu, kaže, ništa ne nedostaje, smetaju ga samo naredbe.

- Volio bih da se ne naređuje, da se prema narodu ne ponaša kao da je nerazumna stoka. Bolje bi bilo da nas se tretira kao razumnu stoku i uputi nam se poziv. Da nam se kaže 'Budite od pomoći. Tako što ćete biti doma, pomoći ćete da pobijedimo virus'. I ljudi će se osjećati dobro, ponosno, a ne poniženo. Posebice mi iznad 65 - kaže Brajović.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

Veseli ga kuhanje, zatekli smo ga s valjkom za tijesto u rukama, razvlačio je lisnato tijesto. Najmilijima je spremao kiflice sa šunkom, sirom i maslinama. Rado se uhvati i zahtjevnijih kulinarskih izazova. Kako se sprema rižoto od grdobine, naučio ga je prije tri desetljeća Mustafa Nadarević.

- On, Milena Dravić i ja davno smo snimali u okolici Splita. Nije mu bilo teško otići u ribarnicu, kupiti grdobinu i napraviti najbolji rižoto koji sam ikad jeo. Često ga zovem, pitam kako je. Kaže da je dobro - priča Voja.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

Razmišlja o povratku na scenu iako strepi kako će to izgledati. Glumac koji ne radi, ističe, prolazi kroz najgore muke, puno veće od glumaca koji, kad igraju, grintaju na sto nevažnih stvari.

- Ne znam kako će izgledati taj povratak, otvaranje kazališta. Hoće li publika doći? I u kojem broju? Kome ćemo igrati? Mi bez publike ne postojimo - zabrinut je Brajović.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

Dok izolacije ne prođe gleda digitalizirane stare filmove. Zadovoljan je, kaže da izgledaju kao novi, da su bez patine. Veseli se i digitalizaciji 'Otpisanih', kultnoj seriji u kojoj je glumio s Draganom Nikolićem. Brajović je igrao Tihog, a Nikolić Prleta. Serija je s golemim uspjehom emitirana 1974., a njih dvojica ostali su bliski sve dok Nikolić 2016. nije preminuo. Zadnja predstava u kojoj su njih dvojica glumili bila je Posetilac, beogradskog Ateljea 212.

- Ne znam u kojoj je fazi digitalizacija serije, ne znam ni kad se planira završiti, ali važno je da se to napravi - završava Brajović.

POGLEDAJTE VIDEO: