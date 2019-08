'Ne želim stati na ulogama u Turskoj, ciljam na Hollywood'

Proslavila se ulogom u filmu “Druga šansa” Özcana Deniza. Tad se govorilo da je u vezi sa šarmerom Farukom iz “Istanbulske nevjeste” i odmah je postala zvijezda trač rubrika. Afru Saraçoglu (21) u seriji “Fazilet i njezine kćeri” gledamo kao nesretnu Edže.

Mladu zvijezdu otkrili su kad je Özcan Deniz na svom profilu na Instagramu tražio glumicu. Afra se javila i dobila ulogu.

Foto: Promo - Studirala sam komparativnu književnost kad je moja majka slučajno na njegovu profilu vidjela oglas za film ‘Druga prilika’. Pozvali su me na probna snimanja i izabrali su me. Zapravo je gluma od djetinjstva bila moj san. Nisam bila u vezi s Özcanom. On je bio moj producent, a ja njegova glumica. Ništa više od toga. S njegovom šogoricom, koja je ujedno i njegova menadžerica, gđom Evren, i njezinom kćeri često se viđam, svi su mi poput obitelji. Zbog toga me te vijesti jako žaloste - tvrdi Afra.

Njezin odgovor nije zaustavio tračeve. O njihovoj ljubavi brujala je cijela Turska pa je i Özcan stao u obranu mlađahne miljenice. Govorio je da se prema Afri ponaša kao stariji brat, a kako napisi ni tad nisu stali, obratio se svim medijima.

Foto: Promo - Poznajem vas toliko da mogu shvatiti koliko se zbog tiraža trudite ugroziti me baš sad u tjednu kad je izašao film. Znam i to da većina vas zarađuje na nemoralan način. Primorali ste me da napišem ovaj tekst time što ste, u nedostatku informacija, objavili da sam u vezi s 19-godišnjakinjom, time što se trudite da me uništite, što ste dopustili da vaše riječi prijeđu granicu i što ste kao istinu prikazali trač koji ste sami izmislili. To što ste sad, kad se polemizira o pedofiliji, objavili nešto tako nerazumno, ne mogu oprostiti. Afra Saraçoglu je glumica koja je sa mnom potpisala ugovor i prema kojoj se ja ponašam kao brat - tvrdio je Deniz u obraćanju novinarima.

I tako ljutit ipak se upoznao s njezinom obitelji. Poslovno, tvrdio je, jer je Afra bila vrlo mlada glumica u usponu. Navodno obitelj nije blagonaklono gledala na put koji je ona odabrala da se domogne toliko željenog uspjeha. Obitelj joj, tvrdili su mediji, nije odobravala vezu s 25 godina starijim muškarcem.

Foto: Promo Turski mediji nisu povjerovali u njihovu priču, tim više što je Özcan poznat kao ljubavnik mladih žena, a Afra po sklonosti starijim muškarcima jer joj je u djetinjstvu nedostajao otac.

Afra je odrasla gotovo i ne upoznavši oca. Da bi pridonijela uzdržavanju kućanstva, već kao djevojčica zarađivala je snimajući reklame i manekenstvom.

- Moja majka i otac rastali su se kad sam bila jako mala. Razlog je bila nezainteresiranost jedno za drugog. Mislim da to ima veze s tatinim karakterom, no sigurno su obje strane griješile. Ipak je uvijek trebao biti uz svoje dijete - govori Afra.

Ocu zamjera što u nju nije uložio nikakav trud. Nakon razvoda od majke, kći i otac gotovo se nisu ni sreli.

- Mama i ja živjele smo u Antaliji. Viđali smo se jako rijetko. Vidjela sam ga jedanput kad sam imala devet godina, pa onda kad mi je bilo 13 jer sam došla u Istanbul posjetiti tetu. Vidjeli smo se još jedanput i nakon toga trećeg susreta nisam ništa čula o njemu. Mislim da sam se ja brinula za njega puno više nego on za mene - ispričala je glumica.

Foto: Promo Sad, kad se proslavila, tvrdi da oca ne bi ni pogledala, čak i da joj dođe na vrata. No to sad, priča, više nije ni potrebno. Njezina cijela obitelj su mama, djed i baka. Iako je ranjena i isključiva, ne skriva da je na njezino odrastanje utjecalo što nije imala očinsku figuru.

- Mama je radila po cijele dane. I ja sam vrlo rano počela raditi i zarađivati. Da bih pomogla oko održavanja doma, radila sam kao dječja manekenka. Naučila sam stajati na vlastitim nogama. Tako sam sazrela. Mislim da sam zato i pomalo agresivna. Nikad nisam plakala zbog toga što nemam oca, no to znači da se u meni ne postoji bolna rana. Mama se više nije udavala. Njezin život sam ja, a moj život postao je njezin - rekla je Afra.

Odrastanje bez oca u njoj je stvorilo problem s povjerenjem u muškarce. Zato je, ističe, imala samo dvije veze.

Otkako u seriji “Fazilet i njezine kćeri” glumi glavnu ulogu, njezin je rejting porastao, pojavljuje se na naslovnicama uglednih časopisa, ponude za snimanje reklama se nižu... no zbog toga se, tvrdi, njezin život nije bitno promijenio.

Foto: Promo - Kad počnete raditi, počinje i financijska promjena, no još nisam kupila stan, a nemam ni auto. Štedim novac. Što se muškaraca tiče, nemam nikoga. Ionako se nikad nisam zaljubila. Ne znam ni što je ljubav. U školi sam uvijek bila popularna djevojka, ali kad ne bih popustila i izašla s nekim dečkom, pretvarali bi se u moje neprijatelje. Ni sad se po tom pitanju ništa ne mijenja - šokirala Afra.

Između emocija i razuma uvijek će odabrati razum jer on je, smatra, ne može raniti. Muškarac iz njezinih snova prije svega joj treba biti prijatelj kojemu će vjerovati. To su, kaže, odnosi kojima se tek uči i koje, smatra, treba zaslužiti. Važno joj je da i njezin budući odabranik shvati koliko je takvo što bitno u vezi.