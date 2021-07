Nakon što je proljetos morao zatvoriti vrata kultnog splitskog kluba Circus, Luka Žižić ipak nije prestao s radom. U koprodukciji s Javnom ustanovom u kulturi Zvonimir organizira Solinsko kulturno ljeto.

Na solinskoj Gradini u periodu od 15. srpnja do 2. listopada nastupit će Kries, Amira Medunjanin, Zorica Kondža, Gustafi, Hladno pivo, Neno Belan i Fiumensi, Zabranjeno pušenje, Vanna, Cubismo, Dalmatino, Kopito + Rolo, Natali Dizdar i Marko Tolja.

- Pokušali smo napraviti kompromis s obzirom na pandemijsku godinu da zadovoljimo što veći dijapazon. Kostur svih tih događanja su popularni alternativni bendovi, među kojima izdvajamo Gustafe, Hladno pivo, Zabranjeno pušenje, Kries koji su nekakva okosnica cijele te manifestacije, ubrajamo ih u alternativnu sortu, a imamo i neke čiste pop izvođače kao što je Amira Medunjanin, Vanna, Marko Tolja, Dalmatino... Pokušali smo nekako napraviti u dogovoru s gradom Solinom da imamo što veći broj ljudi, da se svi dobro zabave, a radili smo i dodatni kompromis da su nam karte jeftine.

Cijene ulaznica kreću se od 65 do 90 kuna u pretprodaji.

- Nije nam krajnji cilj zarada jer su nam opet srezali broj posjetitelja, nego nam je cilj da se domaći gosti imaju gdje zabaviti u nekoj pandemijskoj turističkoj sezoni. Znači da nije sve podređeno strancima, nego da ima i dio zabave ponuđen našim domaćim ljudima po pristojnim cijenama sa sadržajima koji mogu pokriti i pop i alternativni pop - rekao nam je Luka.

I izvođači su imali sluha za to.

- Apsolutno, imamo dobar feedback od većine izvođača. I njima je poanta bila: 'Daj idemo konačno izaći na tu binu'. Nije bila poanta da su cijene visoke i nećemo, nego je manje više u 90 posto slučajeva dobar je odaziv da idemo pod nekim pristojnim uvjetima, pristojnim cijenama i za nas organizatore i za posjetitelje - ispričao je Luka.

Još uvijek se ne zna točno kako će koncerti izgledati.

- S obzirom da se strategija nošenja s pandemijom od strane države mijenja non stop, mi od 1. srpnja imamo mjere koje vrijede do sutra, 15. srpnja, a onda nam dolaze nove mjere. Prilagođavamo se koliko možemo, nama će se u praksi vrlo vjerojatno dogoditi da će prvi koncert biti pod jednim mjerama, a drugi već pod drugim. Moramo se prilagođavati, a logistički je to teško. Kries je, konkretno, prekosutra. Za njih smo izborili zonu A i B. Zona A su cijepljeni, testirani i oni koji su preboljeli koronu i oni nemaju razmak, a zona B su netestirani i necijepljeni koji će morati imati razmak 4 četvorna metra po čovjeku. To nam vrijedi samo za prvi koncert, a tu od punog kapaciteta Gradine na 50 posto možemo ići. Do Amirinog koncerta će se pravila vjerojatno mijenjati. Udruge hotelijera i glazbenih menadžera su tražile moratorij od 30 dana, odnosno da se koncerti održavaju, a da država subvencionira testiranje: Sad se to po hitnom postupku pokušava izboriti da recimo, ako koncert ima 1000 posjetitelja, oni koji nisu cijepljeni imaju pravo na besplatan test na ulazu. Automatski bi se dobila covid free zona. To možda čak stupi na snagu idući tjedan i to će spasiti sezonu. Ako država bude htjela financirati testove, onda smo svi na konju - kaže Luka.

Za prvi koncert Kriesa organizatori planiraju sami postaviti štand s brzim testovima.

- Uspjeli smo riješiti laboratorij koji će doći, testirati i uspjeli smo se izboriti za neku cijenu od 50 kuna po glavi, tako da ćemo i to imati u ponudi. Nama je više ljudi na ulazu, nego unutra. Imamo samo 6 ljudi na ulazu da posjetitelji mogu ući - rekao je Žižić.

Sama lokacija je i više nego spremna primiti posjetitelje.

- Gradina je obnovljena europskim novcem i postaje ozbiljna institucija na Jadranu koja će sad sa svojim kapacitetom i programom porasti u nešto ozbiljno. Solinsko kulturno ljeto osim ovog programa nudi još 50 kulturnih manifestacija - zaključuje Luka.