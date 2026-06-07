Ne želite gledati tekmu između Hrvatske i Slovenije večeras? Evo što još gledati na TV-u...

TV PREGLED ZA NEDJELJU 7. LIPNJA Pogledajte što vas večeras očekuje na glavnim TV kanalima. Donosimo pregled najvažnijih sadržaja i preporuke za najbolje filmove večeri.
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Večeras nas na glavnim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje sporta, filma i serija! Donosimo vam pregled najvažnijih emisija i filmova koje ne smijete propustiti.
HRT 1
HRT 1 donosi napetu večer uz svjetski poznati triler "Prestiž" u 20:15 sati, u kojem se dva iluzionista bore za nadmoć u viktorijanskom Londonu. Prije toga, tu su "Dnevnik 2" i izvlačenje "LOTO 6", a kasnije večer rezervirana je za kriminalističku dramu "Ukradeni životi".
20:07 LOTO 6
20:15 Prestiž
22:30 Dnevnik 3
23:01 Ukradeni životi
HRT 2
HRT 2 večeras je u znaku sporta! Od 20:00 sati pratite finale WTA Makarska Opena, a nakon toga slijedi inspirativni dokumentarac o ocu slavnih tenisačica, "Na rubu: Priča o Richardu Williamsu".
20:00 Tenis: WTA Makarska Open, finale
22:06 Na rubu: Priča o Richardu Williamsu
RTL
RTL večer započinje informativnim "RTL Danas" u 19:00, a od 20:15 slijedi romantična drama "Dva srca". Za ljubitelje trilera, u 22:25 na rasporedu je "Ne brini, draga".
19:00 RTL Danas
20:15 Dva srca
22:25 Ne brini, draga
NOVA TV
NOVA TV večeras je u znaku nogometnog spektakla! Od 20:00 sati ne propustite prijenos prijateljske utakmice Hrvatska - Slovenija, s uvodnim emisijama, prijenosom i analizama kroz cijelu večer.
20:00 Prijateljska utakmica: Hrvatska - Slovenija - uvodna emisija
20:40 Prijateljska utakmica: Hrvatska - Slovenija
21:50 Prijateljska utakmica: Hrvatska - Slovenija - 2. poluvrijeme
22:45 Prijateljska utakmica: Hrvatska - Slovenija - odjavna emisija
RTL 2
RTL 2 donosi večer uz popularne američke serije i akciju. Od 20:00 gledamo "Chicago P.D.", a kasnije "Zločinački umovi" i humoristične "Dva i pol muškarca".
20:00 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:45 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV nudi večer za ljubitelje akcije i trilera uz "Cobra 11" od 18:00 i 18:55, a od 20:00 na rasporedu je film "Dani slave". Prava poslastica za kraj večeri je napeti triler "Zločinački um" u 21:40.
18:00 Cobra 11
18:55 Cobra 11
20:00 Dani slave
21:40 Zločinački um
Najbolji filmovi večeri na ostalim kanalima:
"Obiteljski kamen" (Star Movies, 20:00) – Topla obiteljska komedija-dramatika koja okuplja sjajnu glumačku postavu.
"Otac" (Star Movies, 22:10) – Potresna drama s Anthonyjem Hopkinsom u ulozi čovjeka koji se bori s gubitkom pamćenja.
"Izgubljeni u prijevodu" (Doma TV, 23:40) – Kultni film o neočekivanom prijateljstvu u Tokiju s Billom Murrayjem i Scarlett Johansson.
"Zločinački um" (Doma TV, 21:40) – Napeta akcijska drama o kriminalcu koji dobiva sjećanja CIA-inog agenta.
"Richie Rich" (Star Movies, 18:00) – Obiteljska komedija o najbogatijem dječaku na svijetu, savršena za cijelu obitelj.
*uz korištenje AI-ja
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