Ne želite gledati tekmu između Hrvatske i Slovenije večeras? Evo što još gledati na TV-u...

Večeras nas na glavnim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje sporta, filma i serija! Donosimo vam pregled najvažnijih emisija i filmova koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 donosi napetu večer uz svjetski poznati triler "Prestiž" u 20:15 sati, u kojem se dva iluzionista bore za nadmoć u viktorijanskom Londonu. Prije toga, tu su "Dnevnik 2" i izvlačenje "LOTO 6", a kasnije večer rezervirana je za kriminalističku dramu "Ukradeni životi".

20:07 LOTO 6

20:15 Prestiž

22:30 Dnevnik 3

23:01 Ukradeni životi

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 večeras je u znaku sporta! Od 20:00 sati pratite finale WTA Makarska Opena, a nakon toga slijedi inspirativni dokumentarac o ocu slavnih tenisačica, "Na rubu: Priča o Richardu Williamsu".

20:00 Tenis: WTA Makarska Open, finale

22:06 Na rubu: Priča o Richardu Williamsu

RTL

RTL večer započinje informativnim "RTL Danas" u 19:00, a od 20:15 slijedi romantična drama "Dva srca". Za ljubitelje trilera, u 22:25 na rasporedu je "Ne brini, draga".

19:00 RTL Danas

20:15 Dva srca

22:25 Ne brini, draga

NOVA TV

NOVA TV večeras je u znaku nogometnog spektakla! Od 20:00 sati ne propustite prijenos prijateljske utakmice Hrvatska - Slovenija, s uvodnim emisijama, prijenosom i analizama kroz cijelu večer.

20:00 Prijateljska utakmica: Hrvatska - Slovenija - uvodna emisija

20:40 Prijateljska utakmica: Hrvatska - Slovenija

21:50 Prijateljska utakmica: Hrvatska - Slovenija - 2. poluvrijeme

22:45 Prijateljska utakmica: Hrvatska - Slovenija - odjavna emisija

RTL 2

RTL 2 donosi večer uz popularne američke serije i akciju. Od 20:00 gledamo "Chicago P.D.", a kasnije "Zločinački umovi" i humoristične "Dva i pol muškarca".

20:00 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:45 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

DOMA TV

Doma TV nudi večer za ljubitelje akcije i trilera uz "Cobra 11" od 18:00 i 18:55, a od 20:00 na rasporedu je film "Dani slave". Prava poslastica za kraj večeri je napeti triler "Zločinački um" u 21:40.

18:00 Cobra 11

18:55 Cobra 11

20:00 Dani slave

21:40 Zločinački um

Najbolji filmovi večeri na ostalim kanalima:

"Obiteljski kamen" (Star Movies, 20:00) – Topla obiteljska komedija-dramatika koja okuplja sjajnu glumačku postavu.

"Otac" (Star Movies, 22:10) – Potresna drama s Anthonyjem Hopkinsom u ulozi čovjeka koji se bori s gubitkom pamćenja.

"Izgubljeni u prijevodu" (Doma TV, 23:40) – Kultni film o neočekivanom prijateljstvu u Tokiju s Billom Murrayjem i Scarlett Johansson.

"Zločinački um" (Doma TV, 21:40) – Napeta akcijska drama o kriminalcu koji dobiva sjećanja CIA-inog agenta.

"Richie Rich" (Star Movies, 18:00) – Obiteljska komedija o najbogatijem dječaku na svijetu, savršena za cijelu obitelj.

*uz korištenje AI-ja

