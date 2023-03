Nećak Janet Jackson iskritizirao tetine nastupe: Ne sviđaju mi se jer su pretjerano seksualizirani

Foto: Hubert Boesl/DPA/Pixsell/Instagram

Dodao je kako više voli čednije varijante njenih izvedbi poput one u spotu za pjesmu 'That‘s The Way Love Goes'

Nećak Janet Jackson (56), TJ Jackson, na društvenim mrežama je otkrio kako nikad nije bio fan 'pretjerano seksualiziranih' nastupa svoje tete. TJ Jackson (44) nije se mogao suzdržati nakon što je jedan korisnik Twittera podijelio snimku Janet kako izvodi pjesmu 'Would you' na koncertu, uz puno plesa i zavodljivih pokreta. Foto: Mehdi Taamallah/Press Association/PIXSELL - Nikad mi se nije sviđalo kada to radi na koncertima. Ne volim kada su žene pretjerano seksualizirane u umjetnosti. To degradira i objektivizira žene na nezdrav način - napisao je. Dodao je kako više voli čednije varijante izvedbi poput one u spotu za 'That's The Way Love Goes' kojeg je Janet objavila prije 12 godina. Foto: screenshot/Youtube No glazbenik, inače sin Tita Jacksona, nije stao na tome, nego dodao mu se ne sviđaju samo njeni, već i svi drugi nastupi 'crnih žena'. - Volim crne žene. Volio bih da poštujete crnkinje koje sudjeluju u glazbenim spotovima. Ako ste zaista ozbiljni u tome, prestanite podržavati negativnu sliku kakvu danas prikazuju mnoge slavne crnkinje. WAP nije dobar imidž - rekao je. Pri tome misli na izrazito seksualiziran, sugestivan nastup i video-spotove eksplicitne pjesme Cardi B i Meghan Thee Stalion, 'WAP'. - Zaista vjerujem da ste vi najjača bića na planetu. Nemojte se prodati jeftino. Postanite kraljice kakve trebate biti - nastavio je dalje na Twitteru. Foto: PIXSELL/kolaz