Nećete vjerovati gdje su se sreli Enes Vejzović i Filip Juričić

Glumac Enes Vejzović trenutačno uživa na zasluženom obiteljskom odmoru u dalekom Tajlandu, a sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama redovito dijeli djeliće atmosfere s ove egzotične destinacije. Jedna od njegovih posljednjih objava posebno je nasmijala njegove obožavatelje jer pokazuje da popularnost domaće serije 'U dobru i zlu' seže sve do jugoistočne Azije.

Vejzović nasmijan pozira u društvu lokalnog stanovnika ispred prepoznatljivog Bangla boksačkog stadiona, poznate turističke atrakcije.

- Sa najvjernijim thailandskim gledateljem serije 'U dobru i zlu', gospodinom Kwong Bar Taijem - napisao je.

Foto: Instagram

Ova simpatična šala izazvala je lavinu pozitivnih reakcija među njegovim pratiteljima.

'Odlični ste', 'Najbolji dvojac', 'Hahaha, dvije legende', pisali su.

No šala s lokalnim 'fanom' nije bila jedini neočekivani susret na Tajlandu. Glumac je naišao na još jedno poznato lice - kolegu Filipa Juričića. Juričić se također odmarao u Tajlandu sa svojom partnericom Nikom Dogan, a slučajan susret dvojice glumaca ovjekovječen je zajedničkom fotografijom koja je ubrzo osvanula na društvenim mrežama.

- Al da ćemo se sresti na Thailandu... E to mu ne bih vjerovao - poručio je Enes.

- Svijet je baš mali - komentirali su mnogi, oduševljeni ovom simpatičnom slučajnošću koja je potvrdila da se i na odmoru teško mogu sakriti od kolega iz branše.

Foto: Facebook