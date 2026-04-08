Nećete vjerovati koliko je milijuna Kanye West trebao zaraditi na Wireless Festivalu

Američki reper Kanye West, koji danas nastupa pod imenom Ye, navodno je trebao dobiti čak 12,65 milijuna eura za nastup na poznatom londonskom Wireless Festivalu, no planovi su mu propali nakon što mu je odbijen ulazak u Ujedinjeno Kraljevstvo, piše Mirror.

Prema dostupnim informacijama, West je u ponedjeljak podnio zahtjev za ulazak putem elektroničke putne autorizacije (ETA), ali mu je britansko Ministarstvo unutarnjih poslova odbilo izdati dozvolu. Odluka je donesena uz obrazloženje da njegova prisutnost u zemlji “ne bi bila u interesu javnog dobra”.

Foto: Jonathan Brady/Press Association

Ovaj potez uslijedio je nakon brojnih poziva da se reperu zabrani ulazak u zemlju zbog ranijih antisemitskih izjava i kontroverznih poteza. Među njima su i pjesma pod nazivom Heil Hitler te promocija majice sa svastikom na njegovoj službenoj stranici.

Britanski premijer Keir Starmer izjavio je kako West “nikada nije trebao biti pozvan” da predvodi festival. Nakon odluke vlasti, organizatori su bili primorani otkazati događaj, uz napomenu da su prije angažmana izvođača konzultirali dionike i nisu zaprimili primjedbe.

Ipak, izvori bliski organizaciji tvrde da je riječ o jednom od najvećih organizacijskih promašaja još od pandemije. Tvrtka Live Nation, koja stoji iza festivala, navodno je mjesecima planirala nastup i uložila milijune dolara kako bi osigurala Westa kao glavnu zvijezdu, unatoč upozorenjima.

Prema pisanju medija, organizatori su ignorirali zabrinutosti, uključujući i one vezane uz činjenicu da se festival održava u dijelu Londona blizu velike židovske zajednice. Iako su u službenoj izjavi tvrdili da su “dionici konzultirani”, izvori takve tvrdnje nazivaju apsurdnima.

Foto: RANDALL HILL/REUTERS

West je, kako se navodi, tražio i dobio oko 15 milijuna dolara (12,8 milijuna eura) za tri večeri nastupa, u trenutku kada organizatori još nisu imali potvrđenog glavnog izvođača. Iako postoji mogućnost da će Live Nation uspjeti povratiti dio novca jer je odgovornost za vizu na izvođaču, procjenjuje se da bi ukupni gubici mogli doseći i do 30 milijuna dolara.