Kanye West neće nastupiti na Wireless Festivalu: Zabranjen mu je ulazak u Veliku Britaniju

Američkom glazbeniku Kanyeu Westu zabranjen je ulazak u Veliku Britaniju, čime je spriječen njegov najavljeni nastup na popularnom Wireless Festivalu, javlja Independent. Odluka dolazi nakon niza kontroverzi povezanih s njegovim antisemitskim izjavama koje su izazvale oštre reakcije javnosti i političkih krugova.

Prema dostupnim informacijama, britanski ministri blokirali su njegov dolazak uz obrazloženje da njegova prisutnost u zemlji „ne bi bila u skladu s javnim dobrom“. Ova mjera praktički znači da West neće moći sudjelovati kao jedan od glavnih izvođača na festivalu.

Odluka britanskih vlasti odražava sve stroži stav prema javnim osobama čiji istupi potiču mržnju ili netrpeljivost, osobito kada je riječ o osjetljivim društvenim pitanjima poput antisemitizma.

Wireless Festival, jedan od najpoznatijih glazbenih događaja u Velikoj Britaniji, sada će morati prilagoditi svoj program nakon izostanka jednog od najavljenih glavnih izvođača.

Podsjetimo, Kanye West trebao je održati tri nastupa na londonskom festivalu Wireless u srpnju u sklopu svoje povratničke turneje po Europi. Glasnogovornik Pepsija, glavnog sponzora festivala, za AFP je u nedjelju rekao da je brend "odlučio povući svoje pokroviteljstvo za festival Wireless", a da pritom nije naveo razlog za odluku.

Britanski premijer Keir Starmer je izrazio zabrinutost zbog Westovih nastupa, a aktivisti koji se bore protiv antisemitizma pozvali su vladu da spriječi ulazak repera u zemlju.

Tvrtka Diageo, čiji su viski Johnnie Walker i rum Captain Morgan trebali biti partnerski brendovi festivala, također je povukla svoje sponzorstvo.

"Obavijestili smo organizatore o našim zabrinutostima i kako stvari stoje, Diageo neće biti pokrovitelj festivala Wireless 2026.", rekao je glasnogovornik za AFP.