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Neda Parmać za 24sata o spotu za pjesmu 'Fotografije': 'Cijeli dan smo suzdržavali suze...'

Piše Dora Pek,
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Neda Parmać za 24sata o spotu za pjesmu 'Fotografije': 'Cijeli dan smo suzdržavali suze...'
Foto: Doringo Videography

'Fotografije' su prvi singl obiteljskog benda PARMACHY, koji je Neda pokrenula sa sestrom Sanjom i bratom Tomislavom

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Najemotivnije nam je bilo tijekom snimanja spota. Nakon dugo vremena ponovno smo otvorili naše obiteljske albume i vratili se uspomenama iz djetinjstva koje sad, na neki način, imaju i svoj soundtrack. Mislim da smo cijeli dan suzdržavali suze, prisjetila se Neda Parmać snimanja spota za pjesmu 'Fotografije', prvog singla obiteljskog benda PARMACHY, koji je pokrenula sa sestrom Sanjom i bratom Tomislavom

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