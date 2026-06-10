'Fotografije' su prvi singl obiteljskog benda PARMACHY, koji je Neda pokrenula sa sestrom Sanjom i bratom Tomislavom
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Neda Parmać za 24sata o spotu za pjesmu 'Fotografije': 'Cijeli dan smo suzdržavali suze...'
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Najemotivnije nam je bilo tijekom snimanja spota. Nakon dugo vremena ponovno smo otvorili naše obiteljske albume i vratili se uspomenama iz djetinjstva koje sad, na neki način, imaju i svoj soundtrack. Mislim da smo cijeli dan suzdržavali suze, prisjetila se Neda Parmać snimanja spota za pjesmu 'Fotografije', prvog singla obiteljskog benda PARMACHY, koji je pokrenula sa sestrom Sanjom i bratom Tomislavom.
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