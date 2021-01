Pjevačica Neda Ukraden (70) nedavno se prisjetila početka svoje karijere te je priznala da je bilo trenutaka kada joj i nije bilo baš svejedno.

Prepričala je neugodnost koju je doživjela.

- Jedan novinar mi je svojevremeno upao u sobu, odnosno, pokušao je upasti. Tada sam očekivala prijateljicu koju sam zamolila da mi donese fen pa sam mislila da je to ona. Međutim, to je bio on i odmah je nogom zakoračio u sobu. Tu je bilo prijetnji da ako ne budem fina da više neću pjevati i da je to kraj moje karijere. Ja sam tada bila na početku. Kako sam bila student engleskog jezika i književnosti, rekla sam: 'I don’t care (engl. 'Baš me briga'). Ako to bude uvjet da se bavim pjevanjem, neka hvala, ne bih - govori Neda.

Pjevačica govori kako nikada nije išla 'pod nož' već se pridržava kozmetičkih pravila, a pomaže joj i dobra genetika.

- Ono što sam nasljeđem, genetikom, dobila meni je u startu olakšalo život. Dalo izvjesnu prednost - ali sve dalje je vježbanje. Imam svoje vježbe, osam različitih, koje svakodnevno radim, kući, na putu, u hotelu. Uz sve odlazim na plivanje i tenis, dva sporta koja obožavam. Sve ovo i prehrana, rad, duh, energija, njega. Sve, samo bez silikona. Ni gram. I ponosim se time. Evo živog dokaza da žena i bez tih umjetnih umetaka, u zrelim godinama, može biti sasvim prirodnog i pristojnog izgleda - ispričala je Neda.